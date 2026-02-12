"Ella se estaba garch...": Yanina latorre destapó el humillante motivo por el que Ian Lucas dejó a Evangelina Anderson

Entre boliches de moda y reproches, Yanina Latorre explicó por qué el joven decidió cortar por lo sano la relación con Evangelina Anderson.

Yanina Latorre regresó de sus vacaciones con información exclusiva sobre la ruptura del momento. / Captura LAM

El mundo del espectáculo tiene un nuevo escándalo servido y la encargada de destapar la olla fue, como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre. Tras su descanso, la panelista estrella de LAM desembarcó en su ciclo de El Observador con data explosiva sobre el final del romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Yanina Latorre lo dijo todo sobre Eva Anderson y su relación con Ian Lucas. Lo que nació entre las hornallas de MasterChef Celebrity terminó de la peor manera, dejando al descubierto una interna donde el ego y la diferencia de edad jugaron un papel determinante. Todos los detalles nacieron de la mano de Latorre, quien no tuvo pelos en la lengua para dejar en claro todo.

La furia de Ian Lucas ante los constantes ninguneos de Evangelina Anderson La lengua filosa de Yanina no tuvo piedad al explicar que el influencer se cansó de ser el "permitido" oculto de la modelo. "Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo", disparó Latorre sin filtros.

evangelina anderson e ian lucas Evangelina Anderson e Ian Lucas: el romance que nació en las cocinas de MasterChef terminó en escándalo. Archivo MDZ Según la angelita, mientras ante las cámaras Evangelina Anderson aseguraba que todo era parte de un guion televisivo, la realidad en las sábanas era otra muy distinta: "Ella lo negaba y decía: 'No, lo hacemos por el show'. Y después con él dormían, pernoctaron, se visitaban asiduamente sus partes íntimas, que no está mal", detalló con su habitual estilo directo.

evangelina anderson e ian lucas Ian Lucas decidió terminar la relación cansado de que la modelo lo negara públicamente. Archivo MDZ La diferencia generacional también habría pasado factura, especialmente por el círculo social del joven, quien mantiene un vínculo estrecho con la familia de Yanina Latorre. "Él es muy amigo de mis dos hijos. Claro, ella se está garch... a un pibe que es amigo de chicos de 20 años", lanzó Yanina, dejando entrever que la situación era, por lo menos, incómoda.