Evangelina Anderson está furiosa con el entorno de Martín Demichelis y este es el motivo: "Fue pareja"

En medio de los rumores de romance y su confirmada soltería, se destapó la interna. En A la Tarde mostraron la foto que vincula al mejor amigo del ex DT con una expareja.

Evangelina Anderson volvió a estar en boca de todos. No solo por su destacada participación en MasterChef Celebrity, donde se luce entre hornallas y recetas, sino también por el terremoto sentimental que atraviesa tras su separación definitiva de Martín Demichelis, el padre de sus tres hijos.

En los últimos días, la modelo fue tajante sobre su presente amoroso y dejó en claro que está “soltera y sola”, desmintiendo cualquier tipo de vínculo y manteniéndose lejos del ex DT de River Plate. Sin embargo, en el piso de A la Tarde, Luis Ventura sembró la duda con una frase letal: “Dice que está soltera. Advierto, la soltería no implica estar castrado”.

Anderson, odiada Embed - Evangelina Anderson, furiosa con el entorno de Martín Demichelis: el motivo Pero cuando parecía que el foco estaba puesto solo en Evangelina y su supuesto romance frustrado con el influencer Ian Lucas, el periodista Daniel Fava lanzó la verdadera bomba que sacudió la tarde.

“Esta foto nos va a clarificar todo el tema. Esta imagen va a revelar por qué el odio de Evangelina con Gustavo Suppa”, anticipó el panelista en vivo, preparando el terreno para la revelación.

Según la información exclusiva, Suppa no solo es amigo íntimo de Demichelis, sino que, a la vez, es muy cercano a una expareja de Martín: nada menos que Macarena Rinaldi.