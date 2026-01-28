Luego de Ian Lucas, Evangelina Anderson rompió el silencio y aclaró su situación sentimental: "Estoy..."

Tras el escándalo con el influencer la modelo fue vinculada sentimentalmente con el líder de la banda 18 Kilates. Sin vueltas, enfrentó las versiones y explicó su noche de soltera.

La vida de Evangelina Anderson ha dado un giro de 180 grados. Lejos de aquel perfil bajo que cultivó durante años en Alemania acompañando la carrera de Martín Demichelis, su regreso a la Argentina y su posterior separación la han colocado en el ojo de la tormenta mediática.

Sin el rótulo de "casada", la participante de MasterChef Celebrity se enfrenta ahora al escrutinio constante de su vida privada, donde cada salida nocturna se convierte en un potencial titular de romance.

Luego de la confusa situación con el influencer Ian Lucas, la modelo se vio envuelta en un nuevo rumor que la vinculaba inesperadamente con el mundo de la movida tropical. La información apuntaba a que el sábado 17 de enero, Evangelina había protagonizado un acercamiento con Maxi, el cantante de la banda 18 Kilates, durante una salida con su amiga Majo Martino. Según el panelista, hubo baile, buena onda y hasta una visita privada al camarín.

¿Qué dijo Evangelina? Embed - Luego de Ian Lucas, Evangelina Anderson rompio el silencio y aclaro su situacion sentimental: "Estoy..." Sin embargo, harta de las especulaciones, Anderson decidió cortar el tema de raíz. Con una reciente operación en las cuerdas vocales, desmintió categóricamente cualquier tipo de vínculo con el músico (como pudo). "Cero, ni un chat", aseguró tajante ante la consulta del cronista, derribando la teoría del affaire.

Para despejar dudas, la morocha explicó el contexto de aquella noche: su presencia en el lugar se debía a que quería ver el show de "La T y la M", y la coincidencia con el grupo de cumbia fue meramente fortuita. "No hubo acercamiento, ni una charla", insistió, dejando en claro que su interés no estaba puesto en el escenario, al menos no en ese sentido.