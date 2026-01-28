Ian Lucas explotó y contó toda la verdad sobre su relación con Evangelina Anderson: ¿hubo contacto físico?

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) fue testigo de un "shippeo" que mantuvo en vilo a la audiencia durante meses. La química entre Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas traspasó la pantalla, alimentando rumores de un romance apasionado que parecía desafiar la diferencia de edad y los prejuicios.

Sin embargo, la burbuja explotó esta semana cuando la modelo minimizó el vínculo, reduciéndolo a una estrategia televisiva funcional al show . Dolido y lejos de quedarse callado, Ian Lucas decidió contar su verdad en SQP (América TV), dejando en claro lo que sentía en el momento.

La polémica se encendió cuando Evangelina sugirió que el coqueteo era parte de la dinámica del programa. Al ser consultado por Sabrina Rojas sobre si se sentía usado, el joven de 26 años fue contundente:

“ Yo soy muy sincero y siempre les dije que soy lo que vieron ahí. El que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me engancho de un shippeo de un programa. Pasan cosas atrás”.

Lucas reveló que se enteró de la postura de Anderson días antes de que se hiciera pública, lo que generó un quiebre en la relación que hasta ese momento parecía fluida. "No me gustó lo que dijo. Eva es una persona increíble, estuvimos distanciados porque fue lo de las vacaciones”, confesó, marcando el fin de la complicidad.

La verdad de la noche en el boliche

Embed - Copy of Ian Lucas se cansó y fue determinante con Evangelina Anderson 2

Uno de los puntos más calientes de la entrevista fue la famosa noche en el boliche Banana, donde se los vio muy cerca. Mientras las malas lenguas hablaban de besos apasionados, Ian aclaró los tantos con una mezcla de honestidad y resignación:"¿Vos te pensás que con 26 años me voy a enganchar de alguien solo por compartir un programa? Tengo 26, pero de la cabeza no tengo 26", disparó, desmintiendo que su interés fuera superficial.

Aunque negó los besos explícitos en la pista, dejó una puerta abierta a la interpretación sobre la intensidad del vínculo fuera de cámaras: "Si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque la veo en un set".

Cómo está hoy el influencer

Embed - Ian Lucas se cansó y fue determinante con Evangelina Anderson

Hoy, la historia parece tener un punto final irreversible. "Yo estoy soltero, estoy bien. No me interesa conocer a nadie porque me cuesta confiar en la gente", sentenció Lucas, cerrando su descargo con una frase que suena a despedida definitiva para Anderson: "No doy segundas oportunidades. Fui feliz, la pasé muy bien, pero ahora estoy tranquilo con mis amigos".