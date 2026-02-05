Evangelina Anderson mostró el regreso del broderie con un look para tomar nota

No te pierdas todos los detalles de cómo llevó Evangelina Anderson el broderie en su look de esta temporada.

El broderie vuelve a ocupar un lugar central en el universo fashion y Evangelina Anderson fue una de las figuras que mejor interpretó su regreso. Durante el verano 2026, este tejido de herencia artesanal se ha mostrado como una de las grandes apuestas de la temporada, reapareciendo en los looks de las celebridades.

En una de sus últimas apariciones, Evangelina lució un conjunto íntegramente blanco que tuvo al broderie como protagonista absoluto. Las imágenes que compartió en redes mostraron un estilismo delicado, donde cada detalle estuvo pensado para resaltar la textura del tejido.

La modelo llevó un top sin mangas y de cuello alto, confeccionado en broderie bordado con diseño floral, apliques de perlas y terminaciones caladas. Las transparencias dejaron entrever piel sin exhibicionismo, lo que fue una de las claves de su impacto visual.

Por último, Evangelina combinó el top con un short de tiro alto en tono off white, también con detalles de broderie en el ruedo. El conjunto construyó un total look armónico, donde la continuidad del tejido reforzó la idea de coherencia estética.