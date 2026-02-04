El look nocturno de Pampita desde la Riviera Maya

No te pierdas todos los detalles y fotos del vestido que eligió Pampita en México para una salida nocturna.

Desde sus vacaciones en México, Pampita compartió imágenes de una salida nocturna que pusieron en foco una de las prendas estrella de la temporada.

En la Riviera Maya, acompañada por su familia, Pampita eligió un look que iba a la perfección con el clima cálido y el espíritu relajado del lugar. Su estilismo se apoyó en una silueta precisa y una paleta suave que resaltó su elegancia natural, sin necesidad de más.

La pieza central fue un slip dress en tono nude rosado, de largo midi y confección ajustada. El vestido se destacó por su delicado encaje y una estructura tipo corset que le realzó la silueta, inspirado en la lencería.

El slip dress es uno de los ítems favoritos de la temporada por su versatilidad, y Pampita lo llevó en la noche, demostrando que funciona muy bien tanto para eventos informales como para ocasiones especiales con un toque de glamour.