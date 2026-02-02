Eva De Dominici apostó al combo infalible con su look en Miami

No te pierdas todos los detalles y fotos del look de Eva De Dominici, con básicos y accesorios perfectos para el verano.

Para un paseo bajo el cielo de Miami, Eva De Dominici apostó por lucir un corpiño triangular de una bikini a rayas en verde lima y blanco. La pieza se llevó fuera del contexto estrictamente playero y se integró a un outfit de ciudad con total naturalidad.

El contrapunto perfecto llegó con un minishort de jean azul, intervenido con roturas, bordados blancos y flecos. De esa manera, el short funcionó como ancla del look, viéndose relajado y canchero.

En materia de calzado, Eva se inclinó por sandalias negras estilo sliders con suela track, logrando así un contraste entre la liviandad del corpiño y la robustez del calzado que terminó de equilibrar el estilismo. A esto le sumó un cinturón de cuero blanco con hebilla metálica dorada, que ordenó visualmente el outfit.

El accesorio que terminó de definir el look fue, sin dudas, el bodychain fino que recorrió su escote y vientre. Delicado, sutil y perfectamente integrado, se convirtió en el punto focal del conjunto. Este tipo de joyería corporal, cada vez más presente en los estilismos de verano, mostró su vigencia como recurso para elevar un outfit minimal.

Para cerrar, Eva agregó un trench corto llevado a medio sacar y anteojos de sol negros de líneas clásicas.