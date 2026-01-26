El look noventero de Lucía Celasco que marca tendencia

El outfit noventero de Lucía Celasco que volvió a ser tendencia. La nieta de Susana Giménez revive los 90 con un look que da qué hablar.

La moda siempre vuelve. Lucía Celasco volvió a captar miradas. La nieta de Susana Giménez eligió un look inspirado en los años 90 y 2000 que reaviva la estética Y2K. Una selfie sencilla bastó para confirmar que la nostalgia sigue marcando tendencia.

Lucía Celasco con un look sencillo e imponente La imagen frente al espejo: top camuflado con hombro caído y short de jean mini. El conjunto transmite soltura y actitud personal. Nada luce forzado. Todo remite a una época donde la ropa expresaba identidad.

susana2 El revival Y2K sigue ganando espacio en celebridades y referentes de estilo. Lucía Celasco se suma a esa ola con una elección simple y reconocible. El camuflado, símbolo urbano por excelencia, refuerza carácter y presencia. El short mini aporta un guiño directo a los noventa más icónicos.

El estilismo propone prendas cortas, estampas marcadas y siluetas relajadas. Este tipo de looks conecta con generaciones que vivieron esa etapa y con jóvenes que la reinterpretan desde redes sociales y cultura pop.