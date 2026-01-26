Presenta:

Lucía Celasco

El look noventero de Lucía Celasco que marca tendencia

El outfit noventero de Lucía Celasco que volvió a ser tendencia. La nieta de Susana Giménez revive los 90 con un look que da qué hablar.

Julián Martínez

La nieta de Susana Giménez.

La moda siempre vuelve. Lucía Celasco volvió a captar miradas. La nieta de Susana Giménez eligió un look inspirado en los años 90 y 2000 que reaviva la estética Y2K. Una selfie sencilla bastó para confirmar que la nostalgia sigue marcando tendencia.

Lucía Celasco con un look sencillo e imponente

La imagen frente al espejo: top camuflado con hombro caído y short de jean mini. El conjunto transmite soltura y actitud personal. Nada luce forzado. Todo remite a una época donde la ropa expresaba identidad.

susana2

El revival Y2K sigue ganando espacio en celebridades y referentes de estilo. Lucía Celasco se suma a esa ola con una elección simple y reconocible. El camuflado, símbolo urbano por excelencia, refuerza carácter y presencia. El short mini aporta un guiño directo a los noventa más icónicos.

El estilismo propone prendas cortas, estampas marcadas y siluetas relajadas. Este tipo de looks conecta con generaciones que vivieron esa etapa y con jóvenes que la reinterpretan desde redes sociales y cultura pop.

susana3

El look lo acompaña con pelo suelto, lacio y con raya al medio refuerza la estética de fines de los noventa. El maquillaje mantiene una línea limpia, con piel luminosa y rasgos definidos. El resultado sostiene coherencia con el outfit elegido.

