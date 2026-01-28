Viajeros eligieron esta ciudad argentina como la más atractiva del mundo

La elección de los viajeros confirma algo que muchos ya sabían. Esta ciudad se visita. Se vive. Y ahora, el mundo entero vuelve a mirarla.

Por primera vez, una ciudad de Latinoamérica lidera el ranking “Most Desirable City”. El anuncio se realizó en Londres y marcó un hito histórico. Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo para visitar en 2026, según la votación de más de 200.000 viajeros de todo el planeta.

Los viajeros votaron El reconocimiento llegó a través de los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la revista británica Wanderlust. En esta edición, la capital argentina superó a destinos emblemáticos como Tokio, Sídney, Río de Janeiro y Ciudad del Cabo. El resultado sorprendió al sector turístico y reforzó el interés internacional por la ciudad.

buenosaires2 Nunca antes una ciudad latinoamericana había alcanzado el primer puesto en esta categoría. El logro posiciona a Buenos Aires en un lugar de referencia global. También refleja un cambio en las preferencias de los viajeros, que valoran experiencias urbanas con identidad, historia y vida cultural activa.

Uno de los aspectos más destacados fue la energía cultural. Buenos Aires ofrece teatros, museos y eventos durante todo el año. La escena artística se mantiene en movimiento y forma parte de la vida cotidiana. Esa presencia constante fue uno de los puntos más valorados por los votantes.

buenosaires5 La gastronomía también tuvo un papel central. La ciudad vive un momento de renovación culinaria. Nuevos chefs reinterpretan platos tradicionales y suman propuestas innovadoras. Bares, cafés y restaurantes conviven en barrios con estilos bien definidos, lo que enriquece la experiencia del visitante.