Una historia de Netflix basada en hechos reales que estremece

La historia real de Netflix que inquieta desde el primer minuto. Un caso que estremeció con un final tremendo.

Da miedo de verdad. Netflix tiene un documental basado en hechos reales que sacude desde el inicio. La historia sigue a una madre que nunca dejó de buscar a la hija que dio en adopción y que desapareció años después. Testimonios, archivos y decisiones difíciles construyen un relato tenso que atrapa y deja preguntas abiertas al público.

Una historia estremecedora “Entre las llamas: la hija perdida” es un documental dividido en dos partes que se centra en una búsqueda marcada por el dolor y la persistencia. La protagonista es una mujer que se niega a aceptar el silencio como respuesta. Cada paso revela datos inquietantes y mantiene la tensión a lo largo del relato.

historia2 Una historia dolorosa. Cathy Terkanian tenía solo 16 años cuando dio a luz en Nueva Orleans, en 1974. A su hija la llamó Alexis Miranda Badger. Nueve meses después tomó la decisión de darla en adopción. La bebé fue enviada a un hogar de acogida mientras se definía su futuro con otra familia.

Durante años, todo indicó que la niña crecía en un entorno estable. Con el paso del tiempo, esa imagen comenzó a resquebrajarse. Al llegar a la adolescencia, Alexis expresó en su escuela que no quería regresar a su casa. Sus palabras encendieron una alarma que cambiaría todo.

Embed - Trailer La joven denunció abusos por parte de su padre adoptivo. Ante la gravedad del relato, la policía intervino y se abrió una investigación. Poco después, Alexis desapareció sin dejar rastro.