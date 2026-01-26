Anne Hathaway brilla en Netflix como estafadora

El resultado es una comedia liviana, ideal para una noche sin grandes pretensiones. Y con Anne Hathaway...

Nada es lo que parece. Netflix tiene una comedia en la que Anne Hathaway encarna a una estafadora refinada que domina el arte de la mentira con estilo. La historia está pensada para entretener y sorprender al público que busca algo distinto.

Anne Hathaway en un papel que le sienta “Maestras del engaño” es la historia de dos mujeres opuestas. Una timadora de poca monta se cruza con una estafadora de élite. El encuentro no es casual. Ambas detectan una oportunidad clara frente a un poderoso magnate tecnológico. A partir de ahí, deciden unir fuerzas para un plan tan arriesgado como ingenioso.

netflix4 Anne Hathaway se mueve con soltura en su papel. Su personaje transmite control, elegancia y una seguridad que sostiene cada escena. Cada gesto refuerza la idea de experiencia en el mundo del engaño. Su estafadora no improvisa. Todo responde a una estrategia pensada al detalle.

Rebel Wilson aporta el contraste físico y de carácter. Su rol se apoya en el humor más exagerado y corporal. La dinámica entre ambas recuerda a los dúos clásicos de comedia. La diferencia de estilos sostiene el ritmo y genera situaciones disparatadas.

La película juega con el concepto de pareja dispareja. Dos mujeres con miradas opuestas sobre el mundo se ven obligadas a trabajar juntas. Esa tensión constante mantiene el interés. El choque de personalidades se convierte en el principal atractivo del relato.