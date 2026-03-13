La playa de aguas transparentes de Chile que se esconde pasando la cordillera

En el norte chileno existe una playa de arena clara y mar turquesa que sorprende por su transparencia. Este rincón del Pacífico lo tiene todo.

Bahía Inglesa es una de las playas más transparentes de Chile y se ubica en la costa del desierto de Atacama.

Entre desierto, cerros suaves y mar abierto aparece Bahía Inglesa, una de las playas más particulares del norte de Chile. El contraste entre el paisaje árido de la región de Atacama, la arena de la playa y el color del agua genera una escena inesperada para quienes llegan desde el otro lado de la cordillera.

Bahía Inglesa se encuentra en la costa de la región de Atacama, a pocos kilómetros de la ciudad de Caldera. Su bahía natural protege el mar del oleaje fuerte del Pacífico, lo que permite que el agua se mantenga calma y transparente en gran parte del año.

El color del mar es uno de los rasgos que más sorprende a quienes visitan el lugar. Las aguas poco profundas y la claridad del fondo crean tonalidades que van del turquesa al verde claro, algo poco habitual en las playas chilenas donde el océano suele ser más frío y oscuro.

bahia inglesa visitchile.jpg La arena clara y el mar calmo hacen de esta playa una de las más llamativos del norte chileno. Turismo Chile La playa también se distingue por su arena clara, compuesta en gran parte por restos de conchas marinas que se acumularon durante miles de años. Ese detalle contribuye al aspecto luminoso que caracteriza a la bahía. El entorno desértico refuerza la singularidad del paisaje. A diferencia de otras playas sudamericanas rodeadas de vegetación, aquí el mar aparece rodeado por cerros secos y formaciones rocosas típicas del desierto de Atacama.

Además de nadar o descansar frente al mar, el lugar permite realizar paseos costeros, recorridos por el puerto histórico de Caldera o excursiones hacia otras playas cercanas como Playa La Virgen o Rocas Negras.