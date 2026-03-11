El destino brasileño que conquista a los argentinos con playas, agua turquesa y dinosaurios

El verano volvió a traer buenas noticias para el turismo en Santa Catarina. Durante enero de 2026, el estado brasileño recibió 205.115 visitantes internacionales, una cifra que confirma el crecimiento que viene mostrando el destino en los últimos años. Sus playas fueron de las más elegidas por los argentinos en 2026.

Los datos fueron difundidos por Embratur junto con el Ministerio de Turismo de Brasil y la Policía Federal. Si se comparan con el mismo mes del año pasado, el incremento es del 3,1%. En enero de 2025 habían llegado 198.720 turistas extranjeros.

La tendencia positiva no se limita solo a este verano. A lo largo de todo 2025, Santa Catarina registró 741.401 visitantes internacionales, un volumen que representó un aumento cercano al 50% en relación con el año anterior.

Dentro de ese flujo turístico, Argentina continúa ocupando el primer lugar entre los países que más visitantes aportan. Solo en enero de este año, 150.042 argentinos viajaron al estado brasileño.

En el ranking de mercados emisores le siguen Chile, con 40.686 turistas, mientras que Uruguay y Paraguay aportaron 3.211 y 3.016 visitantes respectivamente.

Balneario Camboriú 1 Embratur

Un destino que ya no vive solo de sus playas

Durante décadas, las playas fueron el principal atractivo del litoral catarinense. Sin embargo, algunos destinos comenzaron a apostar por una oferta más amplia para quienes buscan algo más que mar y arena.

Balneário Camboriú es uno de los ejemplos más claros de esa transformación. La ciudad incorporó en los últimos años distintos espacios de entretenimiento que hoy forman parte de la agenda turística.

Uno de los más visitados es el Oceanic Aquarium, un espacio donde se pueden observar más de 170 especies marinas. El recorrido permite conocer distintos ecosistemas y suele ser uno de los paseos preferidos por las familias.

Otra de las experiencias que despierta curiosidad es Space Adventure, una muestra dedicada a la exploración espacial que reúne más de 300 objetos vinculados con misiones espaciales.

Entre las propuestas más llamativas también aparece Aventura Jurássica, un parque temático que recrea un ambiente prehistórico con más de cien dinosaurios en tamaño real.

A esto se suma el Classic Car Show, un museo con autos clásicos de distintas épocas, y Aventura Pirata, una experiencia interactiva con espectáculos y cine en 3D pensada para toda la familia.

Todas estas atracciones forman parte del Oceanic Group, que en los últimos años se consolidó como uno de los polos de entretenimiento más importantes del destino.

JURASSICA TREX (1) Embratur

Lo que cuentan quienes visitan estas experiencias

Las opiniones que dejan los turistas en plataformas de viajes muestran cómo estas nuevas propuestas empiezan a ocupar un lugar central dentro de la experiencia de quienes visitan Balneário Camboriú.

En sitios como Tripadvisor o Google aparecen miles de comentarios positivos que destacan la calidad de las atracciones.

Una visitante identificada como Noemí F. dejó su opinión después de recorrer Aventura Pirata: “Hermosa la experiencia, la gente que trabaja muy amable. Es la primera vez que vengo y volvería”.

Otro turista, Alejandro F., también destacó el realismo del parque. “Experiencia increíble, personajes y accesorios muy reales. “Altamente recomendable”, escribió.

El Oceanic Aquarium también suele sorprender a quienes lo visitan. Marco, uno de los turistas que recorrió el lugar, comentó: “El acuario es impresionante, vimos especies que nunca había visto”.

Aventura Jurássica también recibe valoraciones muy positivas. Leyna M. escribió en su reseña: “Es una de las mejores experiencias que he tenido. Un parque divertido para todas las edades”.

Algo parecido ocurre con Space Adventure. Una visitante llamada Agostina resumió su experiencia con entusiasmo: “La mejor experiencia que viví. Muy interesante y realmente asombrosa”.

Un destino que sigue creciendo

La combinación entre paisajes naturales, infraestructura turística y nuevas propuestas de entretenimiento está transformando la manera en que los viajeros experimentan Santa Catarina.

Balneário Camboriú sigue siendo conocida por sus playas, pero cada vez suma más actividades que permiten disfrutar del destino durante todo el año.

Ese equilibrio entre naturaleza y experiencias temáticas parece ser una de las claves del crecimiento que el estado viene registrando en materia turística.

Los números lo reflejan con claridad. Con más visitantes internacionales y una fuerte presencia de turistas argentinos, Santa Catarina continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos del sur de Brasil.