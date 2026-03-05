Estas son 3 playas de Brasil que siguen siendo grandes destinos en marzo, y sobre todo baratos

Marzo marca el final del verano en buena parte de Argentina. Las temperaturas empiezan a descender y muchas playas del país dejan de ser tan tentadoras para quienes buscan meterse al agua sin sentir frío. Con el cambio de estación, el movimiento turístico baja y el mar comienza a enfriarse.

En Brasil , en cambio, la situación suele ser diferente. Las temperaturas siguen siendo altas y el océano conserva el calor acumulado del verano. Por eso varias playas del sur brasileño continúan ofreciendo agua cálida durante marzo, con menos turistas y precios más bajos que en enero y febrero.

Entre las playas más atractivas del sur de Brasil aparece Praia do Campeche, ubicada en la isla de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Es una playa extensa, con arena clara y vistas directas hacia la Ilha do Campeche, una isla de aguas turquesa frente a la costa.

En marzo, las playas de esta zona mantienen agua templada y clima agradable para nadar. Además de disfrutar del mar, se puede practicar surf, recorrer la costa caminando o realizar excursiones en barco hacia la isla cercana, conocida por sus senderos y sitios arqueológicos. Según Booking, las residencias y hosteles arrancan en los 200.000 pesos las 5 noches para dos personas .

Otra de las playas que siguen funcionando muy bien en marzo es Guarda do Embaú, ubicada en el municipio de Palhoça, también en Santa Catarina. Este destino combina mar, río y un pequeño pueblo con ambiente relajado.

Las playas del lugar se caracterizan por su entorno natural y por la desembocadura del río da Madre, que crea paisajes únicos. Se puede cruzar el río caminando o en pequeñas embarcaciones para acceder al mar, practicar surf, hacer caminatas por los morros cercanos o recorrer senderos costeros. En el caso de Guarda do Embaú, los alojamientos arrancan en los $270.000 las 5 noches.

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú

Al sur de Balneário Camboriú se encuentra Praia do Estaleiro, una de las playas más tranquilas de la región. Rodeada de vegetación y con urbanización limitada, conserva un ambiente más natural que otros sectores turísticos de la zona.

Las playas de Estaleiro mantienen agua cálida durante marzo y son ideales para descansar, caminar por la costa o disfrutar de restaurantes frente al mar. La cercanía con Camboriú permite combinar naturaleza con opciones gastronómicas y paseos. Esta playa tiene los lugares para alojarse más baratos, desde pequeñas habitaciones con baños compartidos a grandes hoteles. El mínimo a pagar por 5 noches arranca en los $170.000.

Marzo se convierte así en un momento ideal para viajar al sur de Brasil. Con menos movimiento turístico y clima todavía veraniego, varias playas mantienen condiciones perfectas para seguir disfrutando del mar cuando en Argentina la temporada empieza a terminar.