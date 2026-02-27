El pueblo secreto de Brasil donde el mar parece una piscina natural y el tiempo se detiene

En el extremo nordeste de Brasil , dentro del estado de Alagoas, hay un pueblo que se mantiene al margen del turismo masivo. Se llama São Miguel dos Milagres y conserva el ritmo sereno de sus orígenes. El mar, de una transparencia hipnótica, deja ver peces que nadan entre arrecifes.

La costa está bordeada por cocoteros altos y una franja de arena clara que parece infinita. Aquí no hay torres ni cadenas internacionales dominando el paisaje. El encanto radica justamente en esa sencillez.

Para llegar hay que volar hasta Maceió y recorrer cerca de 100 kilómetros hacia el norte. El trayecto puede extenderse unas dos horas por la ruta AL-101 Norte, pero el viaje vale cada minuto. A medida que se avanza, el entorno se vuelve más verde y el aire más liviano. El ingreso al pueblo confirma la sensación: casas bajas, calles tranquilas y el océano como telón de fondo.

La identidad de Milagres sigue ligada a la pesca artesanal. Al amanecer, las jangadas de colores se internan en el Atlántico y, al mediodía, regresan cargadas con la captura del día. Róbalos, corvinas y otras especies locales se ofrecen frescas, casi recién salidas del agua. La escena, con las embarcaciones dibujando líneas de color sobre el azul, es parte del espectáculo cotidiano.

En las mesas cercanas al mar, el plato estrella es la peixada alagoana. Se trata de un guiso abundante preparado con trozos generosos de pescado, verduras y leche de coco. Es sabroso, reconfortante y pensado para compartir. Se sirve en restaurantes tradicionales como Restaurante do Enildo y en distintas posadas de la zona, entre ellas Pousada do Toque. Comerlo con una cerveza fría o agua de coco es casi un ritual local.

La fe y la capilla frente al océano

El nombre del pueblo remite a una antigua historia vinculada con San Miguel Arcángel. Según la tradición, un pescador encontró una pequeña imagen del santo tras un episodio inesperado en la orilla y experimentó una curación que marcó a la comunidad. Desde entonces, la devoción forma parte del ADN del lugar.

La postal más representativa es la Capela dos Milagres, una pequeña construcción blanca ubicada en la Praia do Marceneiro, dentro de la llamada Ruta Ecológica. Con piso de arena, bancos rústicos y vista abierta al mar, se convirtió en símbolo del destino. Cada septiembre se celebran allí misas especiales en honor al patrono. La combinación de arquitectura simple y paisaje paradisíaco la volvió también escenario frecuente de sesiones fotográficas.

Corales, playas solitarias y naturaleza protegida

La Ruta Ecológica integra la Costa de los Corales, un corredor de aproximadamente 30 kilómetros que incluye localidades como Passo de Camaragibe y Porto de Pedras. En este tramo, la vegetación costera se mantiene prácticamente intacta. Manglares, palmares y ríos que desembocan en el océano conforman un ecosistema diverso. Frente a la costa se extiende una de las mayores barreras coralinas del planeta, responsable de las piscinas naturales que aparecen cuando baja la marea.

Praias como Porto da Rua, Marceneiro, Riacho o Toque ofrecen distintos matices de un mismo paisaje: arena fina, mar calmo y poca gente alrededor. Más al norte, en Patacho, los acantilados rosados y las palmeras inclinadas crean una estampa inolvidable. En Tatuamunha, en cambio, el atractivo es el ecoturismo. Allí es posible observar aves, cangrejos e incluso algún manatí, ese mamífero tranquilo que se alimenta de plantas acuáticas.

Quienes visitan Milagres suelen optar por paseos en jangada hacia los arrecifes, recorridos en buggy entre túneles verdes de cocoteros o caminatas al atardecer junto al mar. No hace falta mucho más. En este rincón de Brasil, la experiencia consiste en bajar el ritmo, respirar profundo y dejar que el paisaje haga el resto.