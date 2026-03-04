El pueblo de Córdoba que enamora con su río y aire serrano

Cuando el calor del verano cede y las sierras cambian de tono, el pueblo de Anisacate aparece como una alternativa cercana para desconectarse sin alejarse demasiado. A menos de una hora de la capital cordobesa, el entorno comienza a teñirse de colores más suaves y el aire se vuelve más fresco.

Anisacate se ubica en el Valle de Paravachasca, Córdoba , y su nombre tiene origen prehispánico. “Ani” refiere a lo elevado o al cielo, mientras que “sacate” significa pueblo, una definición que refuerza su identidad serrana y su vínculo con el paisaje.

El río Anisacate atraviesa el pueblo y organiza buena parte de su vida cotidiana. A lo largo de aproximadamente dos kilómetros de costa se distribuyen balnearios con asadores, mesas y sectores de baja profundidad. En otoño, el agua sigue siendo protagonista, aunque el ritmo se vuelve más contemplativo que veraniego.

Las caminatas ganan terreno en esta época del año. Senderos serranos y caminos rurales permiten recorrer el entorno sin el movimiento intenso de la temporada alta. La vegetación cambia de tonalidad y el paisaje adquiere un carácter más sereno .

A pocos minutos, el dique y embalse Los Molinos amplía la propuesta con vistas abiertas y actividades náuticas. El pueblo funciona así como base para explorar otros puntos del valle sin perder su escala tranquila.

Uno de los rasgos distintivos del pueblo es su patrimonio religioso. La Capilla Ortodoxa Rusa San Nicolás de Bari, con su arquitectura de estilo ruso bizantino, destaca como una construcción singular dentro del país. También la iglesia Sagrado Corazón de Jesús forma parte del recorrido habitual.

El circuito se completa con la caminata hacia el Cristo Pastor, una obra escultórica ubicada en altura que permite observar el paisaje del valle desde otro ángulo.

En otoño, Anisacate muestra su versión más equilibrada. El río sigue marcando el pulso, pero el entorno invita a recorrer sin apuro. Este pueblo del Valle de Paravachasca confirma que no todo el encanto serrano depende del verano, y que la calma también puede ser protagonista.