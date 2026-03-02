El pueblo de islas, pesca y tardes largas junto al río que enamora a quienes lo visitan

El pueblo de Cayastá se ubica a orillas del río San Javier, en un entorno de islas, vegetación ribereña y horizontes abiertos típicos del litoral. La presencia constante del agua define el paisaje y también la identidad de este pueblo que mezcla naturaleza y memoria histórica.

Cayastá es conocido por albergar el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, donde se encuentran las ruinas de la primera fundación de la ciudad de Santa Fe, establecida en 1573 por Juan de Garay. Este sitio conserva restos de construcciones coloniales, cimientos de iglesias y sectores urbanos que permiten dimensionar cómo fue aquella ciudad original antes de su traslado.

El recorrido por el parque arqueológico transforma al pueblo en una experiencia histórica concreta. Senderos señalizados conducen entre estructuras restauradas y áreas excavadas que revelan la traza urbana colonial, convirtiendo al lugar en uno de los espacios patrimoniales más importantes del país .

El entorno natural acompaña esa dimensión histórica. El río San Javier ofrece pesca deportiva, paseos ribereños y miradores donde el paisaje se abre sobre el agua y la vegetación del litoral. El contacto con el río forma parte de la vida cotidiana del pueblo.

El paisaje ribereño forma parte esencial de la identidad del pueblo y su vínculo con el río.

La escala urbana se mantiene tranquila. Calles sencillas, casas bajas y servicios básicos refuerzan la sensación de comunidad pequeña, donde el turismo convive con el ritmo local sin alterar el carácter del lugar.

Cayastá también funciona como puerta de entrada al sistema de islas y humedales del centro-norte santafesino, lo que suma valor ambiental al pueblo y lo posiciona como un destino donde la historia y la naturaleza se integran.

A poco más de 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe capital, el pueblo se presenta como una escapada accesible para quienes buscan combinar patrimonio cultural y paisaje ribereño en una misma experiencia.

Cayastá se consolida así como un pueblo donde el pasado colonial permanece visible y el río organiza el presente, construyendo una identidad singular dentro del mapa turístico argentino.