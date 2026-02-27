El pueblo chileno de ríos transparentes y paisajes volcánicos que sorprende todo el año
En la Región de La Araucanía, un pueblo aparece rodeado de araucarias milenarias, ríos cristalinos y escenarios dominados por volcanes.
El pueblo de Melipeuco se ubica en la Región de La Araucanía, en la provincia de Cautín, a orillas del río Truful Truful y a los pies de un paisaje marcado por la presencia del volcán Llaima. Su entorno natural lo posiciona como una de las puertas de entrada al Parque Nacional Conguillío.
El paisaje está dominado por bosques de araucarias, especie nativa y símbolo del sur chileno. Estos árboles centenarios forman parte de un ecosistema protegido que combina lagunas de origen volcánico, campos de lava solidificada y senderos escénicos.
Uno de los sectores más reconocidos del entorno es el río Truful Truful, cuyas aguas descienden con fuerza formando cascadas y saltos que se pueden observar desde miradores habilitados. El contraste entre roca volcánica oscura y agua clara crea una escena natural de alto impacto visual.
Este pueblo te enamora en todas las estaciones
A pocos kilómetros del pueblo se extiende el Parque Nacional Conguillío, administrado por CONAF, que resguarda lagunas como Captrén y Conguillío, además de senderos interpretativos que permiten recorrer bosques y miradores con vistas al volcán.
La vida cotidiana mantiene escala pequeña y ritmo tranquilo. El pueblo conserva servicios básicos, alojamientos familiares y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, respetando el entorno que lo rodea.
El entorno favorece actividades como caminatas, observación del paisaje, pesca recreativa y recorridos por caminos escénicos que conectan lagunas y miradores.
Melipeuco se consolida así como un pueblo chileno donde la combinación de ríos, bosque nativo y paisaje volcánico construye una experiencia natural distinta dentro del sur del país.