Verano diferente: el pueblo donde el bosque se encuentra con el mar

Verano y playas en estado puro: el destino bonaerense que invita a descansar junto al mar, rodeado de naturaleza y lejos del ruido de las grandes ciudades.

El atardecer sobre el mar se convierte en uno de los momentos más elegidos por quienes buscan relajación en verano. Foto: Tripadvisor

A pocos kilómetros de los grandes centros turísticos de la Costa Atlántica, se encuentra un pueblo para quienes buscan tranquilidad en verano sin resignar playa y paisaje. Se trata de Mar del Cobo, ubicado en el partido de Mar Chiquita.

Este lugar ofrece un entorno natural privilegiado, con calles de arena y un ritmo de vida pausado. El pueblo esta rodeado de médanos y vegetación autóctona. Las playas amplias permiten disfrutar del mar sin aglomeraciones, mientras que las caminatas al atardecer se convierten en uno de los principales atractivos.

Además del descanso, Mar del Cobo invita a recorrer sus senderos, practicar pesca deportiva o simplemente relajarse en alojamientos que priorizan la calma y el entorno natural. Su cercanía con la Albufera de Mar Chiquita, una reserva natural reconocida por su biodiversidad, amplía las opciones para quienes disfrutan del ecoturismo y la observación de aves.

mar del cobo. tripadvisor Las playas amplias y poco concurridas son uno de los principales atractivos del destino durante el verano. Foto: Tripadvisor A diferencia de destinos más masivos como Mar del Plata, este pueblo mantiene una esencia más íntima. No hay grandes edificios ni avenidas comerciales extensas: predominan las casas bajas, los espacios verdes y una oferta gastronómica sencilla pero cuidada.