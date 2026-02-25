Misiones en verano: el destino secreto ideal para jubilados que va más allá de las Cataratas

Cuando se habla de Misiones , las Cataratas del Iguazú suelen ser la primera referencia. Sin embargo, la provincia guarda rincones perfectos para jubilados que buscan combinar descanso, naturaleza y cultura en verano .

Los Saltos del Moconá son una alternativa única: cascadas que corren en paralelo al río y que pueden disfrutarse en paseos organizados, con accesibilidad y guías especializados. Las Reducciones Jesuíticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, ofrecen un recorrido histórico y cultural que se adapta a visitas tranquilas y guiadas.

La selva misionera invita a caminatas suaves por senderos adaptados, avistaje de aves y balnearios naturales en arroyos y ríos cristalinos. Además, los pueblos de la provincia ofrecen gastronomía típica, ferias artesanales y fiestas populares que enriquecen la experiencia sin necesidad de grandes traslados.

Misiones también se destaca por su oferta de turismo sustentable y alojamientos que integran prácticas ecológicas, ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza en un entorno seguro y relajado.

Visitar Misiones en verano es descubrir que más allá de las Cataratas existe un mosaico de paisajes y actividades pensadas para todos , especialmente para jubilados que desean disfrutar de un viaje tranquilo y enriquecedor.

Dónde queda Saltos del Moconá

Los Saltos del Moconá se encuentran dentro del Parque Provincial Moconá, en la Reserva de la Biosfera Yabotí, sobre el río Uruguay. Están ubicados a unos 290 km de Posadas, la capital de Misiones, lo que equivale a un viaje de aproximadamente 4 horas y media en auto por la Ruta Nacional 12 y luego la Ruta Provincial 2.

La localidad más cercana es El Soberbio, a unos 80 km de los saltos, desde donde parten excursiones y paseos náuticos para apreciar este fenómeno natural único.