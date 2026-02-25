Misiones en verano: el destino secreto ideal para jubilados que va más allá de las Cataratas
Misiones en verano ofrece mucho más que Cataratas: selva, ríos y pueblos con encanto convierten a la provincia en un destino secreto para descubrir.
Cuando se habla de Misiones, las Cataratas del Iguazú suelen ser la primera referencia. Sin embargo, la provincia guarda rincones perfectos para jubilados que buscan combinar descanso, naturaleza y cultura en verano.
Saltos de Moconá: el destino imperdible en Misiones
Los Saltos del Moconá son una alternativa única: cascadas que corren en paralelo al río y que pueden disfrutarse en paseos organizados, con accesibilidad y guías especializados. Las Reducciones Jesuíticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, ofrecen un recorrido histórico y cultural que se adapta a visitas tranquilas y guiadas.
Te Podría Interesar
La selva misionera invita a caminatas suaves por senderos adaptados, avistaje de aves y balnearios naturales en arroyos y ríos cristalinos. Además, los pueblos de la provincia ofrecen gastronomía típica, ferias artesanales y fiestas populares que enriquecen la experiencia sin necesidad de grandes traslados.
Misiones también se destaca por su oferta de turismo sustentable y alojamientos que integran prácticas ecológicas, ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza en un entorno seguro y relajado.
Visitar Misiones en verano es descubrir que más allá de las Cataratas existe un mosaico de paisajes y actividades pensadas para todos, especialmente para jubilados que desean disfrutar de un viaje tranquilo y enriquecedor.
Dónde queda Saltos del Moconá
Los Saltos del Moconá se encuentran dentro del Parque Provincial Moconá, en la Reserva de la Biosfera Yabotí, sobre el río Uruguay. Están ubicados a unos 290 km de Posadas, la capital de Misiones, lo que equivale a un viaje de aproximadamente 4 horas y media en auto por la Ruta Nacional 12 y luego la Ruta Provincial 2.
La localidad más cercana es El Soberbio, a unos 80 km de los saltos, desde donde parten excursiones y paseos náuticos para apreciar este fenómeno natural único.