El pueblo de San Juan para vacacionar en verano: está en la precordillera y tiene un paisaje virgen

Un rincón tranquilo con actividades de trekking y senderimo que conecta con la historia del pueblo inca. Es esconómico y perfecto para toda la familia.

A diferencia de los destinos masivos nacionales, El Acequión se presenta como un rincón auténtico para el verano y poco explorado en San Juan, ideal para toda la familia y que garantiza una experiencia de desconexión total para recargar energías antes de volver a la rutina laboral.

Se trata de un paraje o zona rural ubicada en el departamento de Sarmiento y se caracteriza por ser un oasis escondido entre el piedemonte y la precordillera, por lo tanto, su clima es frío y la naturaleza silenciosa es la principal protagonista. Debido a sus bajas temperaturas, se recomienda visitar El Acequión durante el verano.

Sin embargo, su tranquilidad no quiere decir que no haya actividades cerca. Una de las más populares es trekking y senderismo por la Quebrada de El Acequión, que invita a conocer cauces secos y formaciones rocosas. También acerca a los turistas a lugares que pertenecieron a los incas, convirtiendo esta experiencia en un tour cultural único.

A tener en cuenta antes de viajar a San Juan Una de las complicaciones de este paraje es que no cuenta con una amplia oferta de alojamiento. Por eso es recomendable buscar opciones en localidades cercanas como Pedernal o Villa Media Agua, con cabañas y complejos que ofrecen gastronomía típica y actividades de senderismo guiado.