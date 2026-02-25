Este pueblo cerca de Buenos Aires lo tiene todo: historia y tranquilidad

Existe. Y está muy cerca. A solo 15 kilómetros de San Antonio de Areco, en plena llanura de Buenos Aires , se encuentra Villa Lía. Un pueblo chico, de ritmo pausado, donde el tren marcó su origen y la historia aún se respira en cada esquina. Ideal para una escapada corta sin multitudes.

Fundado a comienzos del siglo XX por inmigrantes europeos, creció alrededor de la estación ferroviaria. La agricultura y la ganadería sostuvieron su economía durante décadas. Hoy mantiene ese perfil rural, con calles de tierra y veredas anchas.

El casco histórico conserva fachadas antiguas y almacenes centenarios. No hay semáforos ni tránsito intenso. El silencio domina la escena. En verano, los árboles regalan sombra y el tiempo parece ir más lento.

Una parada obligada es el Museo de la Estación. Funciona en el antiguo edificio del ferrocarril. Allí se exhiben fotos, documentos y objetos que cuentan el desarrollo del pueblo. Es pequeño, pero resume su identidad.

Otro punto de interés es la Capilla San José. De arquitectura simple, refleja la vida religiosa de la comunidad. Su entorno invita a una caminata sin apuro. Las casas bajas y los patios con flores completan el paisaje.

La propuesta gastronómica es acotada, aunque rendidora. Pulperías y almacenes de campo ofrecen empanadas, asado y picadas con productos regionales. También hay pan casero, dulce de leche artesanal y tortas fritas para acompañar con mate.

Muchos locales abren solo fines de semana y feriados. Conviene consultar antes de viajar. Esa dinámica mantiene el carácter tranquilo del lugar y evita la saturación turística. Villa Lía no compite con grandes destinos. Su encanto está en lo simple. Caminar sin ruido, saludar a vecinos y sentarse en la plaza.