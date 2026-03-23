La joya costera de Chile que mezcla playa, gastronomía y vida de pueblo

Guanaqueros combina bahía calma, arena extensa y vida costera en un pueblo de la región de Coquimbo que encontró en el mar su identidad más fuerte.

Guanaqueros despliega una bahía amplia y una playa extensa en uno de los rincones costeros más reconocidos de Coquimbo.

Guanaqueros tiene una entrada lenta, casi serena, como si el paisaje obligara a bajar un cambio antes de llegar al agua. Este pueblo costero del sur de Coquimbo aparece abrazado por una bahía amplia y por una franja de playa que le da una imagen distinta dentro del litoral chileno.

A diferencia de otros balnearios donde el mar impone oleaje y movimiento, en Guanaqueros la costa se percibe más apacible. Muchos describen a este pueblo en Chile como uno de los puntos más reconocidos de la región y destaca sus 7 kilómetros de borde costero, una escala que ayuda a entender por qué el lugar conserva aire de pueblo incluso en temporada alta.

¿Dónde queda este pueblo? La geografía explica buena parte de su carácter. Guanaqueros está al sur de Coquimbo y se llega por la Ruta 5 en un trayecto breve desde el área urbana mayor, pero al entrar en la localidad el ritmo cambia: aparecen la bahía, las embarcaciones, la costanera y una relación mucho más directa con el mar.

guanaqueros, shutterstock La costa de Guanaqueros combina arena, embarcaciones y un ritmo de pueblo que sigue muy ligado al mar. Shutterstock El atractivo de Guanaqueros no pasa solo por la playa. La oferta de cabañas, campings y servicios turísticos registrada por Sernatur muestra un pueblo que fue creciendo alrededor del descanso costero, con una infraestructura pensada para estadías simples, cercanas a la arena y al movimiento diario de la costa.

También hay una identidad marcada por la cocina marina. Guanaqueros es conocido por su gastronomía y a las salidas en bote, dos rasgos que le dan al lugar una experiencia más ligada al entorno que al turismo de paso. No es solo una playa para mirar, sino un pueblo donde el mar organiza la vida cotidiana.