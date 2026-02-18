IMPSA celebró el Torneo Carnaval de hockey sobre patines con campeones de Mendoza y San Juan

El Torneo Carnaval de IMPSA reunió a Mendoza y San Juan. Fiesta del hockey sobre patines con finales vibrantes y nuevos campeones.

La 8ª edición del Torneo Carnaval sobre Patines del Club Impsa volvió a confirmar que el hockey sobre patines vive un buen presente en la región. Con equipos de Mendoza y San Juan, la jornada se transformó en una verdadera fiesta del deporte de las ruedas, con tribunas colmadas, emoción en cada categoría y un cierre a puro reconocimiento para los protagonistas.

Desde temprano, la pista vibró con partidos intensos y de gran nivel técnico, donde el espíritu formativo y la competencia sana fueron los grandes ejes del encuentro. Cada cruce dejó momentos destacados y el acompañamiento constante del público le dio un marco ideal a la definición del certamen.

Una fiesta del hockey sobre patines en el Club IMPSA En la categoría Infantil Masculino, Palmira se quedó con el título tras imponerse en la final ante Banco Mendoza (Negro). En Infantil Femenino, La Colonia celebró el campeonato luego de superar a Guaymallén en un duelo muy disputado.

Por su parte, Murialdo se consagró campeón en Cadetes Masculino al vencer a Sarmiento, mientras que Valenciano de San Juan levantó el trofeo en Juvenil Femenino tras una gran final frente a Godoy Cruz.

El torneo cerró con la entrega de premios y el reconocimiento a todos los equipos participantes, en un ambiente de camaradería que reflejó el verdadero espíritu del hockey sobre patines. Una vez más, el Torneo Carnaval de Impsa dejó en claro que el crecimiento del deporte se construye con competencia, formación y pasión.



