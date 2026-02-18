Caos en la sexta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza: error de recorrido y cambio de circuito

Confusión en la sexta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza: error de señalización, pelotón dividido y circuito reducido en Godoy Cruz.

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza vivió un comienzo caótico que obligó a modificar el desarrollo de la jornada.

En la primera parte del recorrido se produjo un error de señalización: el trazado no fue correctamente marcado y el pelotón se fragmentó al tomar rumbos distintos. Mientras un grupo siguió el circuito habitual, otros ciclistas avanzaron por un camino equivocado. Finalmente la vuelta se quedó en Godoy Cruz y no fue a Maipú.

La Vuelta Ciclista de Mendoza tuvo un problemita Tras más de una hora de deliberaciones entre la organización, comisarios deportivos y autoridades, se resolvió acortar la etapa y concentrar la competencia en un circuito controlado. Desde ese momento, la carrera se disputa únicamente por el Corredor del Oeste, entre la rotonda de Palmares y Avenida Las Tipas, completando ocho giros en ese tramo.

A pesar del cambio, las metas sprint y de montaña se mantuvieron en los puntos previstos originalmente, buscando preservar la disputa deportiva dentro de un nuevo esquema operativo.

El episodio dejó una fuerte sensación de desorganización en una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional. La expectativa ahora está puesta en que la organización adopte medidas inmediatas para evitar que una situación similar vuelva a empañar la competencia.