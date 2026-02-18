Histórico: Newcastle aplastó 6-1 al Qarabag con ¡4 goles de Anthony Gordon en el primer tiempo!
Anthony Gordon marcó un póker de anotaciones en la primera mitad para Newcastle, una marca con apenas un único antecedente en Champions, pero nunca en playoffs.
Los playoffs de la Champions League 2025/26 empezaron con todo. Entre ayer y hoy se jugaron los partidos de ida de los duelos de repechaje para clasificar a los octavos de final y dieron mucho de qué hablar. En uno de los duelos de este miércoles, se produjo un hecho histórico en la visita del Newcastle United al Qarabag.
Las Urracas decidieron no pasar sorpresas y se aseguraron el pasaje a la próxima instancia con un contundente 6-1 en Azerbaiyán. Una noche gloriosa para los dirigidos por Eddie Howe y que tuvo como gran protagonista a Anthony Gordon, quien marcó nada menos que 4 goles, ¡todos en el primer tiempo!
El primer gol de Anthony Gordon
El delantero inglés comenzó su gesta temprano, a los 2 minutos, con un certero remate desde el área grande para abrir el marcador. Media hora después, a los 32', fue el encargado de anotar de penal el 3-0 parcial (Malick Thiaw había sido el autor del 2-0). Y el hat-trick no se haría esperar, ya que llegó apenas un minuto después, a los 33, tras un insólito error en el saque del medio del elenco local.
El segundo gol
Con esto ya le alcanzaba para ser la figura de la tarde. Pero el nacido en Liverpool no se contentaría solo con llevarse la pelota a suc asa y tendría la oportunidad de inflar una red más. A los 45', antes de ir al descanso, Newcastle tuvo una nueva pena máxima a favor, que el atacante de 24 años se encargó de ejecutar para redondear su póker de goles.
El tercer gol
Esta fue sin duda una marca histórica. No fue el primer futbolista en anotar 4 tantos en un primer tiempo por la Champions League, sino el segundo, pues ya lo había conseguido Luiz Adriano con Shakhtar Donetsk ante BATE Borisov por la fase de grupos de la edición 2014/15. Lo que sí diferencia a Gordon es que fue el primero en hacerlo en un duelo de playoffs, por lo que su nombre ya pasa a formar parte de los libros de historia de la Liga de Campeones.
El cuarto gol
Con este resultado, Newcastle tiene virtualmente asegurado su pase a octavos de final y la revancha en Inglaterra la próxima semana será apenas un trámite. Su rival en la próxima instancia será el Chelsea o el Barcelona, aunque recién se conocerá cuál de los dos le tocará enfrentar cuando finalice la fase en disputa.