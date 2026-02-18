Histórico: Newcastle aplastó 6-1 al Qarabag con ¡4 goles de Anthony Gordon en el primer tiempo!

Anthony Gordon marcó un póker de anotaciones en la primera mitad para Newcastle, una marca con apenas un único antecedente en Champions, pero nunca en playoffs.

Las Urracas decidieron no pasar sorpresas y se aseguraron el pasaje a la próxima instancia con un contundente 6-1 en Azerbaiyán. Una noche gloriosa para los dirigidos por Eddie Howe y que tuvo como gran protagonista a Anthony Gordon, quien marcó nada menos que 4 goles, ¡todos en el primer tiempo!

El primer gol de Anthony Gordon ¡ARRIBA NEWCASTLE! Anthony Gordon se fue mano a mano y definió muy bien para la rápida apertura del marcador ante Qarabag en la ida de la ronda previa de los octavos de la #ChampionsLeague.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cwUF8rqHib — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026 El delantero inglés comenzó su gesta temprano, a los 2 minutos, con un certero remate desde el área grande para abrir el marcador. Media hora después, a los 32', fue el encargado de anotar de penal el 3-0 parcial (Malick Thiaw había sido el autor del 2-0). Y el hat-trick no se haría esperar, ya que llegó apenas un minuto después, a los 33, tras un insólito error en el saque del medio del elenco local.

El segundo gol ¡INATAJABLE! Potente remate de Anthony Gordon para sellar su doblete en el 3-0 de Newcastle vs. Qarabag a los 31' del PT.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zShmVdtfdC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026 Con esto ya le alcanzaba para ser la figura de la tarde. Pero el nacido en Liverpool no se contentaría solo con llevarse la pelota a suc asa y tendría la oportunidad de inflar una red más. A los 45', antes de ir al descanso, Newcastle tuvo una nueva pena máxima a favor, que el atacante de 24 años se encargó de ejecutar para redondear su póker de goles.

El tercer gol El tercer gol de Anthony Gordon en la goleada del Newcastle a Qarabag Esta fue sin duda una marca histórica. No fue el primer futbolista en anotar 4 tantos en un primer tiempo por la Champions League, sino el segundo, pues ya lo había conseguido Luiz Adriano con Shakhtar Donetsk ante BATE Borisov por la fase de grupos de la edición 2014/15. Lo que sí diferencia a Gordon es que fue el primero en hacerlo en un duelo de playoffs, por lo que su nombre ya pasa a formar parte de los libros de historia de la Liga de Campeones.