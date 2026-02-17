Arrancan los playoffs de la Champions League: la agenda completa de los cruces de 16avos de final

Este martes se pone en marcha la instancia de eliminación directa de la Champions League. ¿El plato fuerte? La revancha entre Benfica y Real Madrid.

La Champions entra en su recta final con el comienzo de los playoffs. Foto: UEFA

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes, en la que será una jornada con cuatro partidos donde se destaca el enfrentamiento entre el Benfica de Portugal y el Real Madrid de España.

Benfica-Real Madrid, la serie más picante que tendrá los 16avos de final El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio da Luz de la ciudad de Lisboa, está programado para las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de ESPN y Disney+. El Real Madrid se metió en esta instancia luego de terminar en la novena posición en la primera fase, mientras que el Benfica finalizó vigésimo cuarto y clasificó por la ventaja.

Ambos equipos protagonizaron una definición inolvidable en la última fecha de la primera fase, donde el Benfica se impuso por 4-2. En dicho enfrentamiento, al equipo español le alcanzaba con perder por solo un gol para terminar entre los primeros ocho y meterse directamente en los octavos de final, mientras que el conjunto portugués necesitaba ganar por dos para entrar a los playoffs y no quedar eliminado.

Así fue como en la última jugada del partido el arquero del Benfica, el ucraniano Anatoliy Trubin, estampó el 4-2 definitivo en una de las definiciones más increíbles que se recuerden.

El arquero del Benfica se convirtió en héroe ante el Real Madrid El arquero del Benfica se convirtió en héroe ante el Real Madrid. ESPN Otro de los cruces interesantes de este martes tendrá como protagonista al Paris Saint-Germain de Francia, que es el último campeón y tendrá una peligrosa visita a partir de las 17 ante el Mónaco.