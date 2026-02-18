La Liga Mendocina busca rumbo: reunión clave y transición tras la renuncia de Sperdutti

Clubes y Gobierno avanzan en la normalización de la Liga Mendocina tras la renuncia de Sperdutti y definen la conducción provisoria.

La situación institucional de la Liga Mendocina de Fútbol cambió definitivamente tras la renuncia de Omar Sperdutti como presidente, en el marco de una profunda crisis interna y bajo la mirada de la Justicia y el Gobierno provincial. La salida del dirigente —luego de semanas de tensión por investigaciones judiciales en su contra— obligó a varios actores del fútbol local a sentarse a la mesa para pensar el futuro inmediato de la entidad.

Cómo sigue la Liga Mendocina de Fútbol tras la salida de Sperdutti En una reunión que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, y bajo la mediación del Natalio Mema, representantes de distintos clubes fundadores comenzaron a delinear los pasos a seguir para normalizar la Liga. El encuentro contó con la presencia de figuras clave del fútbol mendocino, entre ellos Carlos Castro por Independiente, Andrés Nicosia por Godoy Cruz, Rosales Arias por Palmira, y Giuliana Díaz, en representación del fútbol femenino local.

El ministro Mema detalló que la institución tendrá 72 horas para presentar ante la Dirección de Personas Jurídicas la conformación de una nueva comisión directiva, que se hará cargo de la conducción de la Liga hasta la realización de nuevas elecciones. Esa comisión deberá incluir funciones específicas para cada integrante y será la encargada de garantizar la normalidad institucional y deportiva.

Liga Mendocina Aunque la reunión estuvo marcada por la urgencia de encontrar un rumbo claro, los clubes coincidieron en que es imprescindible recuperar la confianza dentro de la dirigencia y fortalecer los mecanismos de transparencia y control interno. Tras la salida de Sperdutti, la prioridad para los dirigentes presentes —y también para el Gobierno— es gestionar una transición ordenada que permita continuar con los torneos locales sin interrupciones y fijar plazos claros para la renovación de autoridades.

Este proceso, además, se da en un contexto donde la Liga enfrenta dos investigaciones judiciales: una por presuntas transferencias de fondos hacia familiares del ex presidente y otra por la utilización de certificados médicos cuya validez está bajo análisis, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer el marco institucional y legal de la entidad.