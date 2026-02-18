Preocupación la Selección argentina por Lautaro Martínez a semanas de la Finalissima: ¿se lesionó de gravedad?

Lautaro Martínez encendió las alarmas al marcharse con señales de dolor en la derrota de Inter ante Bodø/Glimt. El pronóstico no es muy alentador.

A poco más de un mes de la Finalissima, se encendieron las alarmas en la Selección argentina por Lautaro Martínez. Este miércoles no pudo finalizar el partido de ida de los playoffs de la Champions League con el Inter de Milán y debió ser reemplazado al minuto 60 con señales de dolor. Los pronósticos no son muy alentadores.

El Nerazzurro tuvo una muy mala noche en Noruega y perdió 3-1 ante Bodø/Glimt, un rival que suele hacerse muy fuerte de local y que ya ha vencido a muchos grandes de Europa en su cancha. Pese a la derrota, el elenco milanés sigue siendo favorito para la revancha y es muy probable que pueda dar vuelta la serie, pero deberá hacerlo sin su capitán y goleador estrella.

Lautaro Martínez abandonó el campo con gestos de dolor Lautaro Martínez abandonó el campo con gestos de dolor En el arranque del segundo tiempo, el Toro no pudo continuar jugado y se vio obligado a abandonar el campo rengueando. Esto inmediatamente generó preocupación, aunque existía la esperanza de que fuera una molestia pasajera. Sin embargo, las declaraciones Cristian Chivu fueron desmoralizantes.

"Perdimos a Lautaro Martínez para la vuelta. Está lesionado y de gravedad. Aún no sabemos cuánto tiempo estará fuera, pero sin duda es una baja importante", señaló el entrenador rumano una vez finalizado el encuentro. El Inter, por lo pronto, no comunicó su parte médico, pero se espera que lo haga público en las próximas 24 horas.