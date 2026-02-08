Lautaro Martínez, récord: gol ante Sassuolo y tercer máximo goleador histórico del Inter

Lautaro Martínez se anotó en la goleada 5-0 por la Serie A y alcanzó una tremenda marca con la camiseta del gigante italiano. ¿A cuántos goles llegó?

Lautaro Martínez marcó el 3-0 de Inter ante Sassuolo y se metió en el podio de los goleadores históricos del club.

Lautaro Martínez volvió a dejar su sello en Italia y lo hizo con una noche que tuvo de todo: goleada, liderazgo y un récord que lo mete todavía más en la historia grande del Inter. El argentino fue protagonista en el 5-0 como visitante ante Sassuolo, en un partido que terminó siendo un paseo para el equipo de Milán.

El Toro apareció temprano en el complemento. A los cinco minutos del segundo tiempo, definió para el 3-0 parcial del conjunto que conduce Christian Chivu y le puso el moño a una actuación colectiva muy sólida. Pero ese grito tuvo un valor especial: no fue uno más en la lista.

Lautaro ya es leyenda del Inter: se convirtió en el tercer máximo goleador histórico Con ese tanto, Lautaro alcanzó los 171 goles con la camiseta nerazzurra e igualó la marca de Roberto Boninsegna. De esta manera, el delantero de la Selección argentina se transformó en el tercer máximo goleador histórico del Inter, una cifra que lo ubica entre los grandes nombres del club.

Por encima de Martínez solo quedaron dos leyendas absolutas: Giuseppe Meazza, dueño del primer lugar con 284, y Alessandro Altobelli, que suma 209. Una lista pesada que confirma el lugar que Lautaro ya se ganó en el gigante italiano.

Además, el triunfo tuvo impacto directo en la lucha por el Scudetto. El Inter llegó a los 58 puntos, se afirmó como líder y estiró su ventaja sobre el Milan. Le sacó ocho unidades a su clásico rival (tiene un partido menos) y nueve al Napoli. Tremendo.