La fuerte reacción de Marcelo Gallardo con el plantel de River tras el lapidario 1-4 ante Tigre

Un día después de la goleada sufrida ante el Matador en el Monumental, Marcelo Gallardo tomó una serie de decisiones para cambiar la página rápido. Los detalles.

El golpazo ante Tigre va a ser difícil de asimilar para un River que había arrancado muy bien el Torneo Apertura, con dos victorias y un empate que lo ponían en lo más alto de la Zona B. Y claro, la goleada 1-4 en el Monumental llenó de dudas a Marcelo Gallardo y compañía.

Tras una noche para el olvido, el plantel millonario no tuvo descanso y se entrenó temprano en el River Camp. No obstante, antes de empezar con los ejercicios y hacer rodar la pelota, el Muñeco decidió ir directo al grano y tuvo una profunda charla con sus jugadores.

El mensaje de Marcelo Gallardo a los jugadores de River tras el papelón ante Tigre En más o menos palabras, el mensaje del entrenador más laureado en la historia de River fue claro y tajante: la actuación frente al Matador no puede volver a repetirse. En Núñez tienen bien en claro que no hay margen para otro sacudón, sobre todo con un calendario que no da respiro en este arranque de año.

Marcelo Gallardo Gallardo juntó al plantel de River un día después del 1-4 ante Tigre y fue claro con su mensaje. NA El próximo examen será este jueves a las 21.15 ante Argentinos en condición de visitante y el DT ya empezó a diagramar el plan para cambiar la imagen. La idea principal es que el equipo recupere intensidad y orden, dos aspectos que quedaron muy expuestos en la derrota contra Tigre.

La figura clave que recupera el Millonario para ir a jugar a La Paternal Más allá del resultado, Gallardo cree que lo del fin de semana fue un accidente y no una continuidad de lo que River arrastraba del año pasado. Por eso, en principio, no se esperan demasiadas modificaciones en el once. La única baja segura es la de Fausto Vera, expulsado, y el resto dependerá de lo que vea el entrenador en estos días.