La fuerte cargada de Tigre a River en las redes, con chicana a la final de Madrid: "Cierren los ojos 30 segundos"

Tras el 4-1 frente al Millonario, la cuenta oficial de Tigre subió un posteo en su cuenta de X burlándose de su rival y con un recuerdo de la final de Madrid.

La divertida chicana de Tigre a River tras la histórica goleada en el Monumental.

Tigre le dio un baile total a River en el Monumental. El equipo de Diego Dabove jugó su mejor fútbol desde el inicio del Apertura, superó de principio a fin a los dirigidos por Marcelo Gallardo y lo aplastaron con un contundente 4-1.

Con goles de Tiago Serrago, David Romero y un doblete de Nacho Russo, el Matador de Victoria se llevó tres puntos de oro de Núñez, se trepó a lo más alto de la zona B (debe esperar al resultado de Independiente Rivadavia contra Estudiantes de RC) y ahora llega entonado a su próximo compromiso.

Como suele ser habitual en las redes sociales, ganarle a uno de los denominados “cinco grandes” siempre es especial y así lo festejó Tigre que subió un tuit en su cuenta de X burlándose del Millonario y con una chicana a la final de Madrid.

La fuerte cargada de Tigre a River en las redes, con chicana a la final de Madrid “Cierren los ojos por 30 segundos e imaginen el dolor que sentiríamos si hubiésemos perdido”, escribieron desde la cuenta del Matador en referencia a la histórica frase que dijo Marcelo Gallardo en los festejos por el histórico título en la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu de España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/2020311422761070596?s=46&partner=&hide_thread=false Cierren los ojos por 30 segundos e imaginen el dolor que sentiríamos si hubiésemos perdido. pic.twitter.com/lYWxpZdqsJ — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) February 8, 2026 A su vez, también subieron otros dos tuis contra River. El primer hizo referencia a la venta de cervezas (se permitió por primera vez en el fútbol argentino en el partido del sábado): “Ellos pusieron la cerveza, nosotros el champagne”, postearon. El otro fue en referencia al estadio: “Una victoria monumental que se sintió como una obra en el Teatro Colón”.