Video y polémica: la particular reacción del Pity Martínez en el vestuario de Tigre tras golear a River

El Pity Martínez sorprendió a todos al festejar de manera efusiva el triunfo del Matador ante su ex equipo en el vestuario junto al resto de sus compañeros.

Tigre dio uno de los golpes del año y en su visita al Monumental mostró su mejor fútbol, aplastó por 4-1 a un deslucido River y se llevó tres puntos de oro que le permitieron escalar a lo más alto de la zona B (debe esperar a que Independiente Rivadavia no le gane a Estudiantes de RC).

El Matador golpeó desde el arranque con un tanto de Julián Serrago y unos minutos más tarde, David Romero, una de las grandes figuras del partido aumentó el marcador. Ya en el complemento, Nacho Russo marcó un doblete que puso el 4-0 y sobre el final, Lautaro Rivero maquilló el resultado para los de Marcelo Gallardo.

Este partido quedará para siempre en la memoria de todos los hinchas de Tigre, así también como en la del Pity Martínez, quien por primera vez en su carrera y luego de la histórica final de Madrid, jugó en el Monumental con otra camiseta. En la previa, fue elogiado por todos los hinchas y también recibió una placa por parte de la CD de River, quienes le agradecieron por todo lo que hizo defendiendo los colores del club.

Pity Martínez desató la polémica por una particular reacción A pesar de la emoción, el volante ofensivo de 32 años siempre mostró seriedad a la hora de jugar a la pelota y así lo hizo cuando ingresó a los 72’ con el partido 4-0. Allí tiró un “¡dale, eh!” al equipo para que fuera por más goles, aunque el resultado ya estaba decidido.

Luego, a los 83’, recuperó una gran pelota en mitad de cancha, vio adelantado a Santiago Beltrán y no dudó: pateó y el joven arquero del elenco de Núñez envió la pelota al córner. Por último, en el video que compartió Tigre en sus redes sociales, se lo puede ver al Pity Martínez festejando la goleada de manera muy efusiva en el vestuario.