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En vivo: Boca es más, pero no consigue el empate y cae 1-0 contra Huracán por los octavos de final

Por los playoffs del Apertura, Boca pierde en la Bombonera ante Huracán por el gol de Leonardo Gil al minuto 4. Hernán Galíndez es la gran figura de la noche.

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Boca juega los octavos de final contra Huracán en la Bombonera.

Boca juega los octavos de final contra Huracán en la Bombonera.

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Boca Juniors arranca su camino al título del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Por los octavos de final, recibe en la Bombonera a Huracán. Quien gane este partido enfrentará en cuartos al vencedor de Argentinos Juniors vs. Lanús.

El gol de Gil para el 1-0 de Huracán

El gol de Gil para el 1-0 de Huracán

El minuto a minuto de Boca - Huracán

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