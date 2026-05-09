En vivo: Boca es más, pero no consigue el empate y cae 1-0 contra Huracán por los octavos de final
Por los playoffs del Apertura, Boca pierde en la Bombonera ante Huracán por el gol de Leonardo Gil al minuto 4. Hernán Galíndez es la gran figura de la noche.
Boca Juniors arranca su camino al título del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Por los octavos de final, recibe en la Bombonera a Huracán. Quien gane este partido enfrentará en cuartos al vencedor de Argentinos Juniors vs. Lanús.