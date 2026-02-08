La "encanada" del Huevo Acuña a Lautaro Rivero en plena goleada de Tigre que cayó mal en River

El Huevo Acuña explotó de bronca contra el joven defensor de la Selección argentina y los hinchas del Millonario estallaron en las redes sociales.

El Huevo Acuña explotó contra Lautaro Rivero y los hinchas de River no lo dejaron pasar.

River se desarmó con el correr de los minutos. El partido empezó a escapársele de las manos a medida que Tigre convertía y el equipo no encontraba respuestas desde el juego. En ese contexto de desorden y frustración, incluso los referentes quedaron expuestos: la tensión se trasladó al campo y derivó en reproches internos que reflejaron el clima adverso.

Con el marcador 0-2 y el dominio visitante bien marcado, Marcelo Gallardo movió el banco en el entretiempo. Uno de los cambios fue el ingreso de Marcos Acuña, campeón del mundo, en busca de carácter y reacción. Sin embargo, el plan se desmoronó rápidamente: apenas iniciado el complemento, un error de Moreno derivó en el tercer tanto de Tigre y profundizó el desconcierto en el equipo local.

River vs Tigre Torneo Apertura 2026 Tigre mostró su mejor fútbol y goleó 4-1 a River en el Monumental. Fotobaires El ex Sevilla, conocido por su intensidad, no logró abstraerse del contexto. Primero protagonizó un cruce verbal con Romero, el futbolista más determinante de la noche. Minutos después, en otra salida veloz del conjunto de Victoria, volvió a quedar expuesto: el futbolista de 20 años lo eludió con un giro y la falta fue inevitable.

El tremendo enojo de Marcos Acuña con Lautaro Rivero en la derrota por 1-4 frente a Tigre Tras la infracción, el Huevo Acuña explotó contra Lautaro Rivero, a quien le recriminó airadamente no haber cerrado la jugada a tiempo, sin disimulo y con gestos elocuentes. Una escena que sintetizó una noche cuesta arriba para River.