David Romero habló de su picante gesto sobre los hinchas de River que se iban antes de la cancha: "Lo sacaron de contexto"

Una de las figuras de Tigre se refirió a su polémico gesto contra los fanáticos de River que se retiraron del estadio antes del final del partido.

David Romero explicó el picante gesto que hizo contra los hinchas de River que se retiraron antes del final del partido.

River sufrió una de las derrotas más duras de toda su historia. En un Monumental colmado, los dirigidos por Marcelo Gallardo no pudieron imponerse su juego y fueron vapuleados por el Tigre de Diego Dabove que se impuso por 4-1 con goles de Serrago, David Romero y un doblete de Nacho Russo.

Al término de los primeros 45 minutos, el Matador se fue 2-0 en ventaja y los hinchas del Millonario despidieron al equipo bajo una lluvia de silbidos e insultos. En el complemento y luego de que el hijo de Miguel Ángel Russo marcara su doblete, algunas de las personas presentes en el estadio ¡comenzaron a irse antes de tiempo!, lo que dejó una de las imágenes del año.

River vs Tigre Torneo Apertura 2026 Tigre vapuleó a River en el Monumental. Fotobaires David Romero habló de su picante gesto sobre los hinchas de River que se iban antes de la cancha Además, quien también se burló de esa situación fue José David Romero, la gran figura de la noche en el Monumental. Tras haber sido reemplazado a los 72’, el delantero de 20 años comenzó a reírse en el banco de los suplentes e hizo un picante gesto: “¡Se van, se van!”, le decía a sus compañeros que estaban al lado de él.

Tras el final del partido, Romero habló en zona mixta y cuando los medios le consultaron sobre su polémico gesto, el futbolista pidió disculpas y explicó que todo fue un mal entendido: “Estaba jodiendo ahí con los chicos, pero lo sacaron de contexto. Le pido disculpas a la gente de River y ahora a festejar este gran triunfo”, sentenció en diálogo con DSports Radio.