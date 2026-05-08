Fue arquero del River de Gallardo y no descartó atajar en Boca: "En su momento dije que no aceptaría, pero hoy escucharía"

Augusto Batalla sorprendió con una declaración que rápidamente hizo ruido tanto en River Plate como en Boca Juniors . El arquero, hoy figura del Rayo Vallecano , reconoció que ya no descarta jugar en el Xeneize pese a su pasado en el Millonario y en San Lorenzo.

“Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría. Pero hoy tengo un par de canas más, estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo”, afirmó en diálogo con TyC Sports.

El arquero explicó que actualmente prioriza analizar cada posibilidad pensando en su carrera y en su familia. “Tomaré las mejores decisiones que crea para mí”, agregó, dejando una puerta abierta que hace algunos años parecía completamente cerrada.

De todos modos, el presente de Batalla en España aparece como un obstáculo importante para imaginar un regreso al fútbol argentino en el corto plazo. El ex River atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y viene de ser clave en la clasificación del Rayo Vallecano a la final de la UEFA Conference League.

Incluso, el arquero fue decisivo en la semifinal ante Racing de Estrasburgo al atajar un penal en el triunfo 2-0 que metió al conjunto español en la definición frente a Crystal Palace.