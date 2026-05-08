El desahogo de Maxi Salas tras darle el triunfo agónico a River en Venezuela: "El triunfo vale un montón"

Maxi Salas convirtió el 2-1 agónico que le dio tres puntos a River ante Carabobo y lo dejó con un pie y medio adentro de los octavos de final de la Sudamericana.

Maxi Salas fue el héroe de la noche en Venezuela. En un partido de locos, con Beltrán expulsado, Matías Viña en el arco y el encuentro empatado, el exdelantero de Racing, uno de los más cuestionados por el hincha de River en el último tiempo, convirtió el 2-1 agónico ante Carabobo que puso al elenco de Núñez con un pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Esto no solo fueron tres puntos valiosos para el equipo de Coudet sino también que fue un desahogo para Salas, quien tras finalizar el compromiso habló con los medios y analizó la importante victoria: “El triunfo vale un montón. Contento por ganar, por el gol, pero más que nada por mis compañeros”, fue lo primero que dijo.

El desahogo de Maxi Salas tras darle el triunfo agónico a River en Venezuela Además, la forma en la que River ganó le da un sazón especial, según el delantero de 28 años: “Creo que no venimos jugando bien. Estamos ganando, pero no jugamos bien. Sabemos que lo más importante es ganar: ya nos vamos a afianzar con el juego, lo que nos pide la gente y el profe. Estos triunfos agónicos te dan un envión anímico para seguir trabajando de la misma manera en que lo estamos haciendo. En la semana se trabaja bien, en los partidos se nos está dando pero sabemos que esto es exigencia, hay que seguir”.

El desahogo de Maxi Salas tras darle el triunfo agónico a River en Venezuela Maxi Salas declaración post triunfo en Venezuela X @DSports

“Se lo dedico a mi familia, que me acompañó en los momentos difíciles. Fue un gol soñado, muy lindo. Facu González le pegó de una, en diagonal, los centrales quedan pasados y definí como viene. Hay que seguir mejorando: esto lo vamos a sacar adelante. Venimos ganando y eso es lo más importante”, continuó.