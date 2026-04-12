El Mallorca de Martín Demichelis goleó 3-0 al Rayo Vallecano y salió de la zona de descenso en La Liga

El Mallorca de Martín Demichelis sale del descenso en la La Liga de España gracias al doblete de Vedat Muriqi y al tanto de Jan Virgili, que le permitieron imponerse a un Rayo Vallecano (3-0) descentrado en gran parte del partido y con la mente puesta en su eliminatoria de Conference League, contra el AEK Atenas, cuyo encuentro de vuelta disputará el jueves en la capital griega.

El ambiente, con un Son Moix superando a duras penas la media entrada, no era el ideal para un Mallorca que debía puntuar para salir nuevamente del descenso ante un Rayo que venía impulsado por su triunfo europeo (3-0, ante el conjunto heleno) y con el aliciente de poder sellar prácticamente su permanencia en caso de salir victorioso.

Los primeros avisos fueron por parte del equipo de Íñigo Pérez, aunque todos fueron anulados por la buena lectura de la zaga bermellona a la hora de tirar la línea del fuera de juego. El trabajo de David López y Mascarell liderando la defensa fue un tesoro ante las bajas de Raíllo y Valjent.

FINAL #MallorcaRayo 3-0 ¡El @RCD_Mallorca se lleva la victoria en la tarde en la que @MuriqiVedat hizo historia! #LALIGARETRO pic.twitter.com/9Juu1mdc7f

Comenzaría a dar pasos adelante en el partido el cuadro local a través de una falta directa que lanzó Pablo Torre y se topó con una meritoria parada de Cárdenas, pero desde entonces fue el Mallorca quien asumió el dominio del encuentro y no tardaría en ponerse por delante.

Superada la media hora de partido, apareció el protagonista de la tarde en Son Moix para hacer historia. Un saque de esquina que centró Darder conectó con Samu Costa para que la peinara al segundo palo y, ahí, Vedat Muriqi marcó el gol que pondría por delante a los suyos y le igualaría con Samuel Eto'o como máximo goleador del Mallorca en la Primera división española, aunque la cosa no quedaría ahí.

A los pocos minutos, una arrancada de Zito Luvumbo, que dejó nuevamente una gran actuación y se marcharía posteriormente ovacionado por su afición, le dejó en buena posición para poner un centro desde la izquierda que el 'Pirata' no desaprovecharía para superar al delantero camerunés y poner el 2-0 antes del descanso.

El doblete de Muriqi para adelantar al cuadro bermellón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigActu/status/2043342354887700528&partner=&hide_thread=false Vedat Muriqi l’a encore fait. pic.twitter.com/3EeXXPfOA1 — LigActu (@LigActu) April 12, 2026

El Mallorca de Martín Demichelis goleó 3-0 al Rayo Vallecano y salió de la zona de descenso X @kosovanfooty_EN

El conjunto madrileño quedó completamente noqueado tras los dos golpes recibidos, superado en las transiciones que proponía el Mallorca a través de sus delanteros e incapaz de poner a prueba a Leo Román más allá de en una falta lejana de Lejeune.

En el descanso Íñigo Pérez cambió el sistema e introdujo una doble punta con De Frutos de acompañante de Nteka, y durante unos minutos sembró el miedo en el cuerpo a la afición mallorquinista, pero su ligero dominio no se concretó en goles y, más tarde, lo pagaría muy caro.

Los dos futbolistas que llegaron en verano con la vitola de fichajes estrella para el Mallorca, Pablo Torre y Jan Virgili, crearon un gol de bella factura cuando el primero puso un centro plano en una falta lateral y el extremo catalán remató a placer, dentro del área pequeña, en una volea precisa que le hizo estrenarse como goleador en el fútbol de élite.

Virgili estampó el 3-0 final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043360517725536285&partner=&hide_thread=false ¡JUGADA DE LABORATORIO DE MICHO Y GOLAZO DE MALLORCA! Jan Virgili marca su primera conquista en Primera División para el 3-0 ante Rayo Vallecano. ¡La emoción de su mamá y sus amigos habla por si sola! ¡Hermoso momento!



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Con el partido sentenciado, Demichelis aprovechó para rotar e integrar a más jugadores en la dinámica positiva como Kumbulla y Asano, que hasta la fecha habían estado lesionados y no había podido contar con ellos, mientras que el Rayo no agachó la cabeza e hizo méritos para marcar, por lo menos, un gol.

Los bermellones salen nuevamente del descenso tras este triunfo y se colocan con 34 puntos, uno menos que el Rayo Vallecano, que ve como se vuelve a acercar peligrosamente a un descenso que marca el Elche con 32 puntos.

image Mallorca tomó un poco de aire tras la goleada ante el Rayo. X @RCD_Mallorca

Fuente: EFE