Martín Demichelis tuvo un picante ida y vuelta con un jugador del Mallorca antes de una final por el descenso

Martín Demichelis protagonizó un momento de máxima tensión en la previa de un partido decisivo para Mallorca . El DT argentino apuntó públicamente contra el defensor Marash Kumbulla y el jugador no tardó en responder.

Mallorca se jugará la permanencia en la última fecha de LaLiga y el clima interno quedó envuelto en polémica después de las declaraciones de Demichelis en conferencia de prensa. El entrenador dejó una frase que rápidamente generó ruido puertas adentro.

“No sé nada de Marash. A buen entendedor, pocas palabras bastan. El que no ha querido estar, no ha estado”, lanzó el ex River ante los medios, dejando en evidencia su enojo con el defensor albanés.

Pero no se quedó ahí. En medio de la tensión por la pelea contra el descenso, Demichelis también les dejó un fuerte mensaje al resto de sus futbolistas. “Hay que demostrar la personalidad que la situación merece. El que tenga algún dolor emocional tiene horas para avisarme”, advirtió.

El entrenador argentino cuestionó el compromiso de Marash Kumbulla y el defensor no se quedó callado antes de la final por el descenso.

Las palabras del técnico no pasaron desapercibidas y Kumbulla reaccionó rápidamente en sus redes sociales con un mensaje que sonó a respuesta directa para su entrenador.

“Me enteré por la prensa que ponen en duda mi profesionalidad y compromiso con el Mallorca”, escribió el defensor, claramente molesto por las declaraciones públicas del DT argentino.

Además, el futbolista dejó otra frase fuerte para defenderse de las críticas. “No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Ya habrá momento y tiempo para aclararlo”, expresó.

Más allá del conflicto interno, Mallorca afrontará una verdadera final este sábado. El equipo necesita vencer al ya descendido Real Oviedo y además esperar que Girona no le gane a Elche para mantener la categoría.

Con la permanencia en juego y un vestuario que quedó expuesto públicamente, Demichelis afrontará uno de los partidos más calientes desde su llegada al fútbol español.