En vivo: Deportivo Maipú pierde 1-0 con San Martín de San Juan en un derby cuyano con mucho en juego
Sobre el final del primer tiempo, San Martín de San Juan se puso en ventaja con un golazo de Hachen. Maipú está perdiendo el invicto con Mariano Echeverría.
Deportivo Maipú cae 1-0 ante San Martín de San Juan por la fecha 15 de la Primera Nacional, con la intención de extender su buen presente y seguir prendido en puestos de Reducido.
El golazo de Hachen para el 1-0 del Verdinegro
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