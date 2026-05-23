¿Cambiaron las cosas en Alpine? La inesperada explicación sobre el rendimiento de Gasly en la Sprint

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá dejó dos realidades completamente opuestas dentro de Alpine . Mientras Franco Colapinto protagonizó una gran actuación y terminó noveno, muy cerca de la zona de puntos, Pierre Gasly vivió una competencia llena de dificultades que terminó explicando parte de la estrategia técnica del equipo francés.

Gasly tuvo que largar desde la calle de boxes y finalmente terminó en el 20° puesto tras una carrera condicionada por distintos problemas. Además, sufrió una parada lenta de más de 13 segundos que terminó arruinando cualquier posibilidad de recuperación en Montreal.

Del otro lado del box, Colapinto volvió a destacarse con una actuación sólida. El argentino había partido desde el 13° lugar y consiguió avanzar posiciones para finalizar noveno, quedando a apenas un puesto de sumar unidades en la Sprint canadiense.

Después de la carrera se conoció que Alpine tomó una decisión técnica importante con el monoplaza de Gasly . El equipo optó por montar piezas antiguas en el auto del francés para comparar el rendimiento con las nuevas actualizaciones que utiliza Colapinto.

“Hemos utilizado todas las piezas antiguas del coche para comprender un poco mejor las modificaciones que hemos introducido desde Miami. Fue una decisión del equipo para obtener más datos”, explicó Gasly tras la Sprint.

La medida buscó recopilar información para evaluar el impacto real de las mejoras implementadas en las últimas carreras, especialmente en comparación con el rendimiento mostrado por el monoplaza del piloto argentino.

Un problema que antes afectaba a Colapinto

La situación llamó especialmente la atención porque varios de los inconvenientes sufridos este sábado por Gasly eran problemas que anteriormente habían condicionado las actuaciones de Colapinto dentro de Alpine.

El francés no solo debió comenzar desde boxes, sino que además padeció una parada muy lenta durante la competencia. Aun así, desde el equipo intentaron rescatar aspectos positivos del ensayo técnico realizado durante la Sprint.

parada gasly Alpine y una extensa parada en boxes que trae malos recuerdos del 2025. X @alpineclub_esp

“Algunos signos alentadores en el Sprint para Pierre Gasly. Arrancó desde la calle de boxes y subió hasta la P15 antes de una parada lenta. Tomaremos lo positivo y seguiremos adelante”, publicó Alpine en sus redes sociales tras la carrera corta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2058253590641188868&partner=&hide_thread=false Some encouraging signs in the Sprint for @PierreGasly. Started from the pit lane and ran up to P15 before a slow stop.



We'll take the positives and keep going pic.twitter.com/eBhSMwsZPT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026

El ingeniero Josh Peckett también dejó un mensaje para Gasly luego de la competencia: “Hay mucho que revisar aquí, amigo, así que gracias por tu ayuda con todo esto; sé que no es fácil”.

Mientras Alpine continúa buscando respuestas técnicas y estabilidad en el rendimiento de sus autos, Colapinto aprovechó la oportunidad para destacarse en pista y seguir consolidándose dentro del equipo francés.