Video: Franco Colapinto y su sana costumbre de ganar puestos en la largada

El piloto argentino tuvo un gran arranque en la Sprint del GP de Canadá y avanzó rápidamente en los primeros metros.

Franco Colapinto volvió a mostrar una de sus principales virtudes desde que llegó a la Fórmula 1: su capacidad para ganar posiciones en las largadas. El piloto argentino de Alpine tuvo un muy buen inicio en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y avanzó rápidamente en los primeros metros.

Luego de clasificar 13° este viernes, Colapinto logró superar inicialmente a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg en la salida. Aunque el piloto alemán recuperó luego la posición, el argentino mantuvo un ritmo competitivo desde el comienzo en el circuito Gilles Villeneuve.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la largada Luego, Colapinto consiguió dejar atrás a Esteban Ocon y trepó hasta el 11° puesto de la carrera Sprint. Con una salida agresiva pero controlada, el argentino volvió a demostrar solvencia en el tránsito de las primeras curvas.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de Canadá Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de Canadá

Las largadas vienen siendo uno de los puntos fuertes de Colapinto en sus presentaciones dentro de la máxima categoría. En un fin de semana sprint, con poco margen para errores, cada maniobra resulta clave.