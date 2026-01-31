El impensado plan de emergencia de Gallardo para marcar a Di María si no llega el Huevo Acuña

River Plate llega con confianza tras vencer a Gimnasia en el Monumental, pero el próximo desafío plantea un escenario complejo: visitar a Rosario Central este domingo a las 21:30 en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura . Más allá del buen arranque, el armado del equipo se transformó en un rompecabezas para Marcelo Gallardo .

La tarjeta roja que vio Matías Viña obligó al entrenador a repensar el lateral izquierdo justo antes de enfrentar a Ángel Di María , uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. El plan principal apunta a Marcos Acuña , quien dejó atrás un traumatismo en el dedo pulgar del pie izquierdo sufrido en la pretemporada.

El campeón del mundo respondió bien en las últimas prácticas, aunque su presencia desde el arranque se resolverá recién este sábado. Mientras tanto, el cuerpo técnico evalúa escenarios alternativos.

Si Acuña no está disponible, Gallardo maneja dos caminos: uno lógico y otro disruptivo. El juvenil Facundo González aparece como reemplazo natural, pero la alternativa que gana terreno es el corrimiento de Lautaro Rivero hacia el lateral izquierdo.

Marcelo Gallardo evalúa la presencia de Marcos Acuña en el partido contra Rosario Central.

Aunque su función habitual es la de zaguero central, Rivero podría ser quien se encargue de controlar a Di María. Ese movimiento provocaría una reconfiguración defensiva: Paulo Díaz volvería al once inicial para formar dupla con Lucas Martínez Quarta, luego de que el DT le comunicara al chileno que iba a “correr de atrás” en la consideración si decidía quedarse en River.

Paulo Díaz celebra su gol. Foto: FotoBaires Paulo Díaz, ¿titular contra Central? Foto: FotoBaires

El resto del equipo, casi definido

Más allá de la incógnita en defensa, el resto de la formación parece estable. En el arco continuará Santiago Beltrán, que disputará su tercer partido oficial consecutivo, ya que el cuerpo técnico optó por no acelerar el regreso de Franco Armani.

En el mediocampo seguirán Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván, mientras que en ataque Juan Fernando Quintero volverá a ser el eje creativo, tras convertir dos goles ante Gimnasia, detrás de Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

De esta manera, el probable once de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Facundo González; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.