Santiago Beltrán contó qué le dijo Armani después de ser clave en la victoria de River: "Es un ídolo para mí"

El arquero de 21 años mantuvo otra vez el cero, fue figura en la definición por penales y reveló el mensaje que recibió del Franco Armani, ausente por lesión.

River cerró su pretemporada con una victoria por penales ante Peñarol en Maldonado y, más allá del resultado, la escena dejó un protagonista inesperado. En un amistoso chato durante los 90 minutos, un arquero juvenil apareció en el momento justo y se llevó los aplausos.

El equipo de Marcelo Gallardo igualó 0-0 en el tiempo reglamentario y luego se impuso 4-2 en la tanda desde los doce pasos. Fue el segundo amistoso del verano para el Millonario, que venía de vencer a Millonarios de Colombia en Montevideo con un gol de Gonzalo Montiel de penal.

El penal atajado por Beltrán en la tanda de River frente a Peñarol El penal atajado por Santiago Beltrán El penal atajado por Santiago Beltrán. ESPN Entre las novedades, volvió a sumar minutos Santiago Beltrán. El arquero de 21 años respondió con seguridad, mantuvo el arco en cero y atajó un penal clave en la definición para sellar el triunfo. “Muy contento por poder sumar en estos amistosos. Es una preparación para el año que se nos viene, por lo que es importante mantener el arco en cero. Intentar seguir sumando desde el lugar donde me toca”, expresó tras el partido.

El juvenil también contó el respaldo que recibió de Franco Armani, ausente por lesión en esta gira. “Con Franco nos dimos un gran abrazo. Él es un ídolo para mí. Me acompaña día a día en cada entrenamiento”, confesó, con emoción.

Beltrán y Subiabre Los pibes de River, Beltrán y Subiabre, se abrazan tras el final de la tanda por penales del amistoso de River ante Peñarol. FotoBaires Y detalló el mensaje que le dejó el capitán: “Me dijo que estuviera tranquilo, que lo disfrutara. Que son pocos los que tienen la oportunidad de atajar en este arco tan jóvenes. Que lo pudiera disfrutar y que estuviera tranquilo”.