Presenta:

Deportes

|

Racing Club

Se canceló el amistoso internacional entre Racing y la Universidad de Chile: el preocupante motivo

Por un problema ajeno al fútbol, Racing confirmó que el duelo de pretemporada que iba a jugar hoy en Chile no se disputará.

MDZ Deportes

Gustavo Costas con los nuevos refuerzos de jerarquía de Racing, Carboni y Miljevic. Apuntaban a ser titulares si el duelo no se cancelaba.&nbsp;

Gustavo Costas con los nuevos refuerzos de jerarquía de Racing, Carboni y Miljevic. Apuntaban a ser titulares si el duelo no se cancelaba. 

@RacingClub

El amistoso entre Racing Club y Universidad de Chile, programado como la primera prueba de la Academia en esta pretemporada, quedó oficialmente cancelado por los incendios forestales que afectan a la región de Concepción, en el sur del país vecino. El elenco de Avellaneda lo confirmó esta mañana en redes sociales.

La ciudad costera atraviesa una situación crítica por múltiples focos de incendio que avanzan sin control, lo que llevó a declarar alertas rojas en distintos puntos de la zona. El contexto encendió la preocupación también en el plano deportivo, ya que allí estaba previsto el encuentro ante el conjunto chileno.

Te Podría Interesar

El amistoso de Racing Club en Chile, cancelado por una situación límite

Incendios forestales en Cocepción pusieron en duda el amistoso de Racing vs. U. de Chile
Incendios forestales en Concepción pusieron en duda el amistoso de Racing vs. U. de Chile.

Incendios forestales en Concepción pusieron en duda el amistoso de Racing vs. U. de Chile.

Según informó Pablo Veloso, asesor de gabinete de la comuna de Concepción, este domingo al mediodía se iba a realizar una reunión clave para definir si el partido finalmente se disputa. El amistoso no cuenta con una fecha alternativa de reprogramación, teniendo en cuenta que Racing debutará oficialmente este sábado 24 de enero, cuando visite a Gimnasia de La Plata en el Bosque.

Pese a este panorama, la delegación de la Academia ya se encontraba en Chile, aunque con varias ausencias por cuadros virales que obligaron a desafectar a algunos futbolistas. La intención del cuerpo técnico era que el equipo titular sume minutos en el único partido de preparación previo al inicio del campeonato. La pretemporada se desarrolló en Ciudad del Este, donde solo se disputó un encuentro informal ante Ameliano.

Qué dijeron las autoridades chilenas sobre la realización del amistoso internacional

Embed

Finalmente, no se debió esperar hasta el mediodía, ya que a las 10 de la mañana Racing confirmó mediante un comunicado oficial en redes sociales que el compromiso quedaba definitivamente suspendido.

El comunicado de Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2012869919969329558?s=20&partner=&hide_thread=false

Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona.

Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual.

Archivado en

Notas Relacionadas