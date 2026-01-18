Se canceló el amistoso internacional entre Racing y la Universidad de Chile: el preocupante motivo
Por un problema ajeno al fútbol, Racing confirmó que el duelo de pretemporada que iba a jugar hoy en Chile no se disputará.
El amistoso entre Racing Club y Universidad de Chile, programado como la primera prueba de la Academia en esta pretemporada, quedó oficialmente cancelado por los incendios forestales que afectan a la región de Concepción, en el sur del país vecino. El elenco de Avellaneda lo confirmó esta mañana en redes sociales.
La ciudad costera atraviesa una situación crítica por múltiples focos de incendio que avanzan sin control, lo que llevó a declarar alertas rojas en distintos puntos de la zona. El contexto encendió la preocupación también en el plano deportivo, ya que allí estaba previsto el encuentro ante el conjunto chileno.
Te Podría Interesar
El amistoso de Racing Club en Chile, cancelado por una situación límite
Según informó Pablo Veloso, asesor de gabinete de la comuna de Concepción, este domingo al mediodía se iba a realizar una reunión clave para definir si el partido finalmente se disputa. El amistoso no cuenta con una fecha alternativa de reprogramación, teniendo en cuenta que Racing debutará oficialmente este sábado 24 de enero, cuando visite a Gimnasia de La Plata en el Bosque.
Pese a este panorama, la delegación de la Academia ya se encontraba en Chile, aunque con varias ausencias por cuadros virales que obligaron a desafectar a algunos futbolistas. La intención del cuerpo técnico era que el equipo titular sume minutos en el único partido de preparación previo al inicio del campeonato. La pretemporada se desarrolló en Ciudad del Este, donde solo se disputó un encuentro informal ante Ameliano.
Qué dijeron las autoridades chilenas sobre la realización del amistoso internacional
Finalmente, no se debió esperar hasta el mediodía, ya que a las 10 de la mañana Racing confirmó mediante un comunicado oficial en redes sociales que el compromiso quedaba definitivamente suspendido.
El comunicado de Racing
Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona.
Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual.