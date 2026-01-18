Un flojo River derrotó por penales a Peñarol tras un pálido empate 0-0 en los 90 minutos

River se impuso 4-2 en la definición por penales frente a Peñarol de Montevideo tras un aburrido empate disputado en el Campus de Maldonado.

Juanfer Quintero es capitán y maneja los hilos del mediocampo de este River 2026.

River Plate empató 0-0 Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en el tiempo reglamentario y luego se impuso 4-2 en la definición por penales en el duelo correspondiente al segundo partido de la serie amistosa Río de la Plata.

Para el Millonario, el arquero Santiago Beltrán atajó un penal (a Alegre) y ninguno de sus compañeros erró: convirtieron Salas, Galoppo, Galván y Subiabre.

El penal atajado por Santiago Beltrán, el juvenil arquero de River El penal atajado por Santiago Beltrán El penal atajado por Santiago Beltrán. ESPN Fue el último partido preparatorio de River en su gira por Uruguay, ya que el próximo sábado hará su presentación oficial en el Torneo Apertura contra Barracas Central en condición de visitante.

En el arranque, River intentó asumir el protagonismo con la pelota, aunque el trámite se volvió trabado y cortado por infracciones. La chance más clara para el conjunto de Marcelo Gallardo fue una llegada de Matías Viña, que se proyectó por izquierda y remató alto, mientras que Peñarol avisó con una corrida de Abel Hernández que obligó a una salida salvadora del arquero Beltrán antes de que el delantero terminara lesionado y dejara la cancha.

En el segundo tiempo, el equipo uruguayo estuvo cerca de romper el cero con un bombazo de Leandro Umpiérrez desde afuera del área que dio en el travesaño, en la acción más peligrosa de la noche. River respondió con remates de Tomás Galván y Fausto Vera, pero entre interrupciones y cambios el partido mantuvo el mismo guion y se encaminó al empate.