Con un histórico triunfo de Luciano Benavides y dos podios: así les fue a los argentinos en el Rally Dakar

Más allá de la consagración histórica de Luciano Benavides en la categoría motos , la participación argentina en el Rally Dakar 2026 volvió a dejar un saldo altamente positivo. Este sábado, en Yanbu, Arabia Saudita, otros 16 representantes nacionales lograron completar la prueba más exigente del planeta, con una actuación sobresaliente en la divisional Challenger de autos.

En esa categoría, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini volvieron a ser protagonistas y se subieron al tercer escalón del podio, defendiendo el título conquistado en la edición anterior. A bordo del Taurus T3 Max, el binomio cordobés de General Cabrera finalizó a 35m32s del español Pau Navarro. El resultado pudo haber sido aún mejor: un inconveniente sufrido el martes, cuando una piedra dañó el sistema de refrigeración y les hizo perder más de una hora, los privó de pelear de lleno por la victoria.

La Challenger fue, además, la divisional con mayor presencia albiceleste. Allí también se destacó el mendocino Bruno Jacomy, quien como navegante del chileno Lucas del Río culminó en la cuarta posición con el auto #338. Un escalón más abajo terminó Augusto Sanz, el lujanense que acompañó a la neerlandesa Puck Klaassen en el #302.

En una jornada cargada de emociones, Kevin Benavides , todavía impactado por el título logrado por su hermano menor, se dio el gusto de ganar la última etapa del Dakar. Ese triunfo le permitió cerrar su participación en el séptimo puesto de la general, junto al sanjuanino Lisandro Sisterna en el #347. El top 10 lo completó el pampeano David Zille, navegado por el cordobés Sebastián Cesana en el #305, pese a un cierre complicado tras un fuerte golpe que lo obligó a llegar con lo justo en el tramo final.

En la categoría UTV (Side by Side), la bandera argentina también tuvo presencia en los puestos de vanguardia. Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron en la quinta posición con el vehículo #406, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini cerraron su participación en el séptimo lugar, ambos a bordo de unidades Can-Am. El bonaerense, bicampeón del Dakar en cuatriciclos, fue además protagonista de una fuerte denuncia: el viernes acusó a la propia marca de haber reemplazado el motor de un competidor —sin identificarlo— sin aplicar la penalización reglamentaria de 20 horas, y apuntó a la FIA por no intervenir pese a sus reiterados reclamos.

Mención especial merece la categoría Ultimate, la división mayor de los autos, donde el triunfo quedó en manos de Nasser Al-Attiyah. El piloto qatarí, muy recordado por sus exitosas actuaciones cuando el Dakar se disputaba en Sudamérica, celebró la victoria junto a Dacia.

En motos, más allá de la consagración de Luciano Benavides, hubo otros festejos argentinos. Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola alcanzaron su propio objetivo al completar la durísima competencia: el neuquino finalizó en el puesto 22, mientras que el riocuartense concluyó 31°, ambos celebrando el simple y valioso hecho de llegar a la meta.

Dentro de las divisiones especiales, Benjamín Pascual tuvo una actuación destacada en la categoría Dakar Future Mission 1000, reservada para vehículos con energías sustentables. A bordo de la moto eléctrica del equipo Segway, el argentino ganó su sexto tramo de la edición y logró sostener el tercer puesto del podio final por apenas un punto.

benjamin pascual2 Benjamín Pascual tuvo un buen desempeño en el Dakar 2026. Instagram @benjamin.pascual30

En tanto, Gastón Mattarucco, como navegante del colombiano Javier Vélez, cerró su participación en el puesto 51 entre los autos históricos con un Toyota Land Cruiser. Además, fue el mejor ubicado dentro de la subdivisión H4, que contó con tres vehículos en competencia.

Los abandonos también estuvieron presentes

La lista de abandonos argentinos fue reducida. No pudieron completar la prueba el navegante Eduardo Blanco, tras un fuerte vuelco en Ultimate junto al español Jesús Calleja; el copiloto Fernando Acosta, quien junto a Oscar Ral resignó su Challenger para asistir a Nicolás Cavigliasso, compañero de equipo; y el piloto Pablo Copetti, que atravesó una edición compleja marcada por conflictos con la estructura francesa que lo asistía.