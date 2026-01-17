Kevin Benavides ganó la Etapa 13 del Dakar, que cerró con protagonismo argentino la edición 2026

Kevin Benavides celebró su triunfo en la última etapa del Dakar 2026 minutos después de que su hermano Luciano se consagrara campeón.

Kevin Benavides fue el gran protagonista argentino de la Etapa 13 del Dakar 2026 en Challenger. El salteño se quedó con la última especial del rally, en un cierre emotivo que llegó poco después de que su hermano Luciano se consagrara campeón en motos, completando una jornada inolvidable para la familia Benavides y para el deporte argentino.

El argentino ganó los 105 kilómetros finales con una ventaja de 1 minuto y 17 segundos sobre Lucas del Río, mientras que el saudí Yasir Seaidan completó el podio de la etapa a 1 minuto y 30 segundos. Con este resultado, Kevin cerró su participación con una victoria que ratificó su adaptación a la categoría y su protagonismo en el rally más exigente del mundo.

kevin benavides 12 Kevin Benavides tuvo un buen estreno en coches en el Rally Dakar 2026. Instagram @kevinmaxbenavides En Challenger, el español Pau Navarro fue el ganador de la general de la categoría tras imponerse en la etapa con 23 minutos y 22 segundos de diferencia sobre Seaidan, convirtiéndose en el segundo piloto de su país en lograrlo, después de Cristina Gutiérrez en 2024.

Cómo les fue a los argentinos en la general de Challenger El mejor argentino clasificado en Challenger fue Nicolás Cavigliasso, campeón del W2RC, quien finalizó tercero junto a Valentina Pertegarini. En tanto, Lucas del Río —con el argentino Bruno Jacomy como copiloto— terminó cuarto en la general, mientras que Puck Klaassen, con Augusto Sanz como navegante, fue quinto entre los buggies. En motos, Luciano Benavides cerró el Dakar como campeón absoluto, completando un cierre histórico para la delegación argentina en Arabia Saudita.