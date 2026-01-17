Luciano Benavides conquistó el desierto: las emotivas imágenes del flamante campeón del Dakar 2026

(KTM) escribió una de las páginas más memorables del Luciano Benavides al consagrarse Rally Dakar 2026 en motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. Las imágenes de su llegada, el abrazo con su equipo y la emoción contenida reflejan un momento único del deporte motor. campeón
Todo parecía definido a favor de Ricky Brabec hasta los últimos kilómetros, pero un error de navegación en el tramo decisivo cambió el destino de la carrera.
Benavides lo entendió al instante y aceleró rumbo a una victoria.
Las mejores fotos de Luciano Benavides tras consagrarse campeón del Dakar 2026
luciano benavides campeón
Luciano Benavides celebra en Yanbu tras consagrarse campeón del Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides1
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides2
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides3
Luciano Benavides celebra en la meta de Yanbu tras conquistar el Dakar 2026 en la definición más ajustada de la historia.
Instagram @officialw2rc
benavides4
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides5
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides6
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides7
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @officialw2rc
benavides8
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @dakarrally
benavides9
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @dakarrally
benavides10
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @dakarrally
benavides11
Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.
Instagram @dakarrally
Así festeja el campeón del Dakar 2026
Luciano Benavides campeón del Dakar 2026
Luciano Benavides campeón del Dakar 2026