Luciano Benavides

Luciano Benavides conquistó el desierto: las emotivas imágenes del flamante campeón del Dakar 2026

El argentino Luciano Benavides selló una consagración histórica en Yanbu al ganar el Dakar 2026 por apenas dos segundos, en un desenlace inolvidable.

Luciano Benavides celebra en la meta de Yanbu tras conquistar el Dakar 2026 en la definición más ajustada de la historia.

Luciano Benavides (KTM) escribió una de las páginas más memorables del Rally Dakar al consagrarse campeón 2026 en motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. Las imágenes de su llegada, el abrazo con su equipo y la emoción contenida reflejan un momento único del deporte motor.

Todo parecía definido a favor de Ricky Brabec hasta los últimos kilómetros, pero un error de navegación en el tramo decisivo cambió el destino de la carrera. Benavides lo entendió al instante y aceleró rumbo a una victoria.

Las mejores fotos de Luciano Benavides tras consagrarse campeón del Dakar 2026

Luciano Benavides celebra en Yanbu tras consagrarse campeón del Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides celebra en la meta de Yanbu tras conquistar el Dakar 2026 en la definición más ajustada de la historia.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026.

Así festeja el campeón del Dakar 2026

